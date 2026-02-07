Rashir Parkins debió someterse a una cirugía en su rodilla derecha a finales de diciembre. El mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense arrastraba dolores hace varios partidos y debió parar luego de que finalizó la Copa Centroamericana 2025.

El de Limón se lesionó en un partido contra Puntarenas en los últimos días de septiembre. En ese duelo, Parkins reconoció que la rodilla se le hizo para atrás. Debido al dolor que le trajo, tuvo que ser sustituido al finalizar la primera parte.

Desde ese entonces, Rashir Parkins disputó una gran cantidad de partidos con dolencias en la rodilla derecha. En una entrevista con Futv con el periodista Gabriel Vargas, el jugador manudo dio detalles de todo lo que le tocó pasar, mientras se recupera para regresar al terreno de juego en el corto plazo.

Rashir Parkins confiesa que se inyectaba por el dolor de su rodilla derecha

“Venía el partido contra Motagua y yo no aguantaba la rodilla. No sabíamos que tenía. Teníamos que viajar al mediodía y viajé así, renqueando y con dudas. Desde ahí me inyectaron y vieron que podía al principio, después se fue complicando“, comentó sobre el momento en el que comenzó con las inyecciones.

Parkins reconoció que las inyecciones le provocaban mucho dolor al día posterior al partido: “Después de los partidos me iba renqueando. Llegaban los partidos de la Copa Centroamericana y yo tenía que entrenar así, porque se entrena un día antes y llegan las cámaras. Entonces me decían que tenía que entrenar y me haga fuerte sin que nadie se diera cuenta. El doc me inyectaba una pastilla para el dolor, al otro día me dolía todo. Era complicado“.

El cinco veces campeón con Alajuelense le agradeció al Machillo Ramírez, quien lo dejó jugar a pesar de no entrenar: “La operación se dio a principios de diciembre porque ya me molestaba mucho, no me dejaba entrenar. Me estaba jodiendo el ritmo. Gracias al profe Oscar, porque prácticamente no entrenaba, solo jugaba por la molestia en la rodilla. Así me puso a jugar los partidos importantes, Motagua, Olimpia“.

