De la MLS a Europa: la revelación sobre el futuro de Olger Escobar que tiene atenta a Guatemala

Olger Escobar será una de las principales caras en este nuevo proceso de la Selección de Guatemala rumbo al Mundial 2030. El mediocampista de 19 años está muy bien considerado por Luis Fernando Tena y es probable que regrese a la convocatoria para los amistosos de la fecha FIFA de marzo

Por eso, se está poniendo a tono física y futbolísticamente en la pretemporada con CF Montreal de la MLS, donde se espera que tenga mayor protagonismo en la venidera temporada. El martes sumó algunos minutos en la derrota 3-2 ante el Slovan Liberec (República Checa) y volverá a jugar este jueves, en el amistoso contra FC Metalist 1925 (Ucrania) que cerrará la gira del equipo por España.

¿Olger Escobar se va a Europa?

El nombre de Escobar comenzó a llamar la atención desde su llegada a Montreal, pero ganó mayor cartel internacional gracias a su interesante participación con Guatemala en la Copa Oro, que le valió el premio al mejor jugador joven del torneo y le permitió ganarse un espacio en el plantel liderado por el técnico italiano Marco Donadel.

Si bien el paso siguiente en la carrera del juvenil nacido en Massachusetts debería ser afianzarse en la MLS, el periodista Juan Carlos Gálvez reveló que un buen rendimiento podría abrirle puertas en el Viejo Continente: “Ojalá que el pajarito que hoy me contó que Olger Escobar tiene posibilidades de ir a Europa en el mercado de medio año tenga veracidad”, deslizó en X.

De momento, no es más que una posibilidad remota, pero ciertamente pone en alerta —en el mejor de los sentidos— a los aficionados chapines. Escobar tiene contrato con CF Montreal por toda la temporada 2026 y está la posibilidad de extenderlo hasta el 2029.

Aunque en junio dio un paso importante al unirse a la agencia británica Fifteen Eleven, que también representa a Nathaniel Méndez-Laing, su compañero en la Bicolor, y puede ser clave pensando en su futuro gracias a los fuertes lazos que tiene con diferentes clubes del fútbol europeo.

Olger Escobar ya registra 17 apariciones con la Selección mayor de Guatemala, 4 goles y 3 asistencias. (Foto: Getty)

Lo concreto para Olger Escobar es que iniciará un nuevo capítulo con CF Montreal el 21 de febrero, cuando reciba a San Diego FC por la primera jornada de la MLS 2026. El reto para la joven promesa guatemalteca es superar lo hecho el año pasado, en el que aportó un gol y una asistencia en 16 partidos, sumando un total de 537 minutos en cancha.