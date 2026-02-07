Bryan Ruiz conmueve a Costa Rica al hablar de la enfermedad de su esposa, Carolina Jaikel: “Da mucho miedo”

Bryan Ruiz abrió su corazón. Por primera vez, la leyenda de la Selección de Costa Rica y la Liga Deportiva Alajuelense habló de la situación personal que está viviendo a nivel familiar ya que su esposa, Carolina Jaikel, está en tratamiento por un cáncer de pulmón.

Hace ya varios meses fue la propia Carolina la que hizo pública su enfermedad y es ella, también, la que suele contar las actualizaciones de su caso a través de su cuenta de Instagram, donde refleja toda la fuerza y amor que está poniendo y recibiendo en este momento.

Y si bien Jaikel no dio aún una entrevista, el que se refirió al tema ahora fue el propio Ruiz, quien cuando se enteró de la noticia decidió dejar su puesto de entrenador de las ligas menores manudas para acompañar a su mujer a tiempo completo. Aunque ahora, con el tratamiento dando sus frutos, se volvió a incorporar al club.

Bryan Ruiz habla de la salud de su esposa Carolina Jaikel

En un distendido diálogo con su ídolo Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro en un streaming emitido por el canal de Youtube El Pato & Toño, Ruiz se refirió al tema para concientizar a la sociedad sobre lo que esto significa.

“Es duro, porque en serio uno desearía que le pasara a uno y no a la persona que más ama en este mundo. O sea, yo creo que todos los que hemos estado en esta situación pensamos así. Yo creo que con Dios yo siempre he tenido una relación muy en paz y entonces eso me deja tranquilo”, explicó Ruiz.

“Y claro que da miedo, este tipo de enfermedades dan mucho miedo, pero el estar en paz con Dios hace que uno le pida a Dios que la sane y confía nada más, y tiene fe. Y lo negativo no lo piensa, intenta no pensarlo”, contó el exfutbolista.

Así marcha el tratamiento de Carolina Jaikel

“Gracias a Dios va bien, esto es un proceso largo y seguramente llevará tiempo de seguir nosotros en exámenes, en situaciones, en cosas, pero gracias a Dios avanza bien”, reveló Bryan. “Es un tema que lo ha mantenido un poco para ella, igual, públicamente en Instagram y otras redes sociales pone ciertas situaciones que ella va viviendo y la gente le contesta de una manera que es muy gratificante para ella, que la ha ayudado mucho”, amplió Ruiz.

Dios, como menciona cada vez que puede, ha sido de gran ayuda para él y su familia.

“Vamos a misa y se siente gratificante, se siente lindo, mi esposa comenzó a hacer el Rosario todos los días y se dice que el Rosario es una herramienta, es un arma poderosa en la oración. Ha sido algo muy gratificante en ese sentido, es algo que nos ha llevado más a Dios”. Bryan Ruiz

Y si bien quizás sea él la persona más cercana a Carolina, Bryan dejó en claro que no están solos. Al contrario. “Los papás de Carolina, la hermana Priscila que nosotros amamos con toda el alma nos ayuda muchísimo, junto con su familia. Y de mi lado también, mi mamá, mis abuelos, mis hermano, tías, tíos… Tenemos mucha gente y eso ayuda muchísimo”, contó. “Es impresionante la cantidad de gente que se ha unido. Y yo creo que eso la ha ayudado muchísimo”, concluyó Ruiz.