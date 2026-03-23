Mientras Riyad Mahrez vale 8 millones de dólares y es la figura de Argelia, esto cuesta toda la Selección de Guatemala

Este viernes 27 de marzo, la Selección de Guatemala tendrá que enfrentar a su par de Argelia en la ciudad de Turín, Italia. El combinado chapín jugará este único amistoso y luego regresará al país para continuar con los entrenamientos bajo las órdenes de Salvador Reyes.

Cabe recordar que Luis Fernando Tena no se hará presente en esta convocatoria por temas de salud. El entrenador mexicano se operó de un problema en su vesícula y necesita realizar reposo para poder recuperarse en condiciones. Por eso, lo reemplazará el Chava Reyes.

Guatemala se medirá contra una Argelia que tiene como principal figura a Riyad Mahrez. El ex futbolista del Manchester City es el gran representante del conjunto argelino. Hoy, después de su paso por la Premier League, se encuentra en el Al-Ahly de Arabia Saudí.

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En la etapa más gloriosa de su carrera individual, Mahrez llegó a costar 60 millones de euros. De hecho, pasó del Leicester City al Manchester City por una cifra cercana a los 70 millones. En la actualidad, según el sitio Transfermarkt, cuesta ocho millones de dólares.

¿Cuánto cuestan los jugadores citados a la Selección de Guatemala?

Aún así a sus 35 años, Mahrez vale más que toda la Selección de Guatemala junta. Entre todos los convocados para jugar la fecha FIFA el próximo viernes, la Azul y Blanco reúne una cifra que apenas supera los seis millones de dólares.

De los futbolistas que fueron convocados por el seleccionado chapín, la figura que mayor precio tiene es Óscar Santis. Según Transfermarkt, su valor es 600 mil euros. Luego le sigue el Caballo Morales y Rudy Muñoz con 500 mil euros.

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