Fantasma Figueroa calienta el Comunicaciones-Xelajú y manda una sentencia para Roberto Hernández

Este jueves, Comunicaciones recibirá a Xelajú MC por la semifinal de ida del Clausura 2026. Los Cremas vienen de eliminar al bicampeón y arrancarán la serie en el Cementos Progreso. La vuelta será el domingo 10 de mayo en el Mario Camposeco.

Después de haber logrado la remontada contra Antigua, el Fantasma Figueroa habló de lo que serán las semifinales y le dejó un mensaje a Roberto Hernández, a quien lo acusó, meses atrás, de haber hecho mal las cosas cuando era técnico de los Cremas.

Fantasma Figueroa cree que Comunicaciones es favorito para llegar a la final

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Ahora, antes del partido que se jugará este jueves, el Fantasma declaró: “Somos favoritos en semifinales. Una vez que eliminamos de nuestras cabezas el descenso, nos levantamos y ahora somos un equipo que puede ganar el título”.

Roberto Hernández también cree que Xelajú puede ser el campeón de la Liga Nacional. Su gran objetivo es sumar una luna más al escudo. Días antes de clasificar a las semifinales del campeonato, el mexicano aseguró que se ve festejando.

“Me veo en la final desde el primer día que me senté aquí (Estadio Mario Camposeco) con el presidente. Me veo festejando. He visto los banderazos que arman y la verdad quiero vivirlo. Quiero ponerle una luna más a este equipo porque se lo merece y nos lo mereceremos todos”, comentó el DT Superchivo.

La sensible baja que tendrá Xelajú contra Comunicaciones en la ida

Uno de los que no volverá al Cementos Progreso es Chucho López, quien fue sancionado por dos partidos como castigo. Vio la roja en la ida contra Guastatoya y ya cumplió una en la vuelta. Para la revancha del domingo, ya estará a disposición de Hernández.

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