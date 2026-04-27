Lionel Messi en Guatemala: la fortuna que pagaron para que juegue el amistoso con Argentina

Lionel Messi sabe lo que es jugar en tierras guatemaltecas. El astro argentino fue la principal estrella en un partido amistoso que se jugó precisamente el 14 de junio del 2013. Fue un juego de preparación para el Mundial de Brasil 2014 contra la Selección de Guatemala.

En aquel entonces, se había puesto en duda la presencia del hoy jugador del Inter Miami. Se desconocía si iba a viajar para enfrentarse al seleccionado que dirigía Víctor Hugo Monzón, algo que finalmente ocurrió y que tuvo un alto costo.

A casi 13 años desde que se dio este encuentro amistoso, Everaldo Valencia, exjugador del seleccionado chapín y organizador del partido, reveló los números que tuvieron que pagar entre las diferentes marcas para cubrir lo que salía la estadía de Messi en Guatemala y el partido contra la Selección de Argentina.

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El precio que pagaron los patrocinadores por traer a Messi a Guatemala

“Sin Messi, 250 mil dólares. Con Messi, cuatro millones (de dólares). Entraron marcas muy fuertes. Al final confiaron en el proyecto“, reveló Valencia en una entrevista con Boicot Podcast.

“Dos años pasamos con la idea de traer a Argentina. No teníamos ni una base, nada. De ahí empezamos a movernos, a buscar patrocinios. Nadie nos creía, ni el presidente de la Federación de Guatemala“, comentó el ex Municipal y Comunicaciones.

Valencia dialogó con el departamento legal de la Federación y arreglaron el contrato. Hasta ese momento, no confiaban en su palabra. Por eso, le pasaron un precio bajo para alquilar a la Selección de Guatemala. Luego, cuando vieron que era real el amistoso con Argentina, confesó que los directivos se arrepintieron, pero ya era tarde.

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Messi marcó un hat-trick en la goleada por 4-0. Foto: Conmebol

“Muchos no creían, se reían. Entonces cuando ven la cosa seria, se involucraron más amigos y esos nos llevaron a marcas. Me llevó a un mundo que yo no conocía“, reconoció Everaldo Valencia sobre lo que aprendió de esta experiencia como organizador.

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En síntesis

Everaldo Valencia reveló que el costo para traer a Lionel Messi fue cuatro millones de dólares.

reveló que el costo para traer a fue cuatro millones de dólares. El partido amistoso entre Argentina y Guatemala se disputó el 14 de junio de 2013.

y se disputó el 14 de junio de 2013. La Federación de Guatemala inicialmente cobró un precio bajo por desconfianza en el proyecto del amistoso.