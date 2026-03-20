Cambio obligatorio: Guatemala encuentra al sustituto de Luis Fernando Tena

La Selección de Guatemala retomó este jueves sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), afinando detalles de cara al amistoso internacional frente a Argelia, programado para el próximo 27 de marzo en Génova, Italia, en el marco de la Fecha FIFA.

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Sin embargo, la principal novedad en el regreso a las prácticas fue la ausencia del técnico Luis Fernando Tena, quien se encuentra en México tras haber sido sometido a una cirugía de vesícula, situación que lo mantiene bajo reposo médico y alejado temporalmente del grupo.

El estratega mexicano presentó complicaciones de salud en días recientes, lo que lo obligó a viajar a su país para someterse a evaluaciones médicas. Tras el diagnóstico, fue intervenido quirúrgicamente, dejando la conducción del equipo en manos de su asistente técnico Salvador “Chava” Reyes.

Reyes asumirá el mando de los entrenamientos durante el fin de semana y todo apunta a que será el encargado de dirigir el compromiso ante Argelia, considerando que el viaje a Europa representaría un riesgo para la recuperación de Tena en esta etapa.

En cuanto al grupo de jugadores, la concentración presenta movimientos importantes. El único legionario que ya trabaja con el equipo es Darwin Lom, quien llegó procedente de Bolivia tras recibir autorización de su club, The Strongest, para integrarse de manera anticipada.

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La planificación continúa sin contratiempos: la azul y blanco seguirá entrenando el fin de semana y el lunes iniciará su viaje rumbo a Italia. Será durante la escala en Estados Unidos cuando se sumen el resto de los futbolistas que militan en el extranjero, completando así el plantel para este exigente compromiso internacional.