Este jueves 7 de mayo se pondrá en marcha la semifinal entre Comunicaciones y Xelajú MC por el Clausura 2026. No solo se disputarán el boleto a la final por el título, sino que también hay en juego una importante suma de dinero que beneficia a las cuentas del club ganador.

Guatemala tiene cuatro cupos para la Copa Centroamericana 2026. Tres ya fueron ocupados: Antigua GFC por ganar el Apertura 2025, mientras que Municipal y Mixco se clasificaron por la tabla general. El cuarto saldrá del ganador entre Cremas y Superchivos.

Claro está que la clasificación al certamen centroamericano representa un dinero asegurado que aporta la Concacaf. Por el simple hecho de participar de la competencia, la Confederación desembolsa 160 mil dólares, es decir, más de 1 millón 200 mil quetzales.

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Comunicaciones busca clasificar a la Copa Centroamericana tras ausentarse en la edición 2025. Su última participación fue en 2024, año en el que fue eliminado en los cuartos de final por el Deportivo Saprissa.

Xelajú, por su parte, viene de ser subcampeón de la última competencia. Cayó derrotado por penales contra la Liga Deportiva Alajuelense en una serie que lo tuvo arriba en el resultado global por varios minutos.

¿Cuándo se juega la Copa Centroamericana 2026?

El sorteo de la edición de 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de mayo en Miami. La fase de grupos iniciaría a finales de julio en la semana del 28 al 30. Serán cuatro grupos de cinco equipos cada uno.

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En resumen