“Seguir llamando la atención”: Desde Guatemala lanzan advertencia a sus rivales de Concacaf

La Selección de Guatemala se prepara para un nuevo desafío internacional bajo la dirección interina de Salvador “Chava” Reyes, quien toma el mando tras la ausencia de Luis Fernando Tena, recientemente sometido a una cirugía de vesícula. Un cambio que obliga a la adaptación, pero que también abre una ventana de oportunidad dentro del proceso.

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En su primer contacto con el grupo, Reyes transmitió confianza y optimismo, resaltando el valor de estos días de trabajo previo al amistoso. “Bien, contentos otra vez de reunirnos, de encontrarnos con los jugadores, de seguir observándolos para estos partidos que no se pueden dar tan seguido. Es una gran oportunidad de medirnos y de evaluarnos con buenas selecciones. Entonces, muy contentos, y se ve a un grupo muy animado, esperando que todo vaya bien en el trabajo de estos días para poder ir a Europa y hacer un buen partido”, expresó.

El técnico interino también valoró la importancia de enfrentar a rivales de jerarquía como la Selección de Argelia, destacando lo que esto representa para el crecimiento del equipo. “Que selecciones mundialistas volteen a ver a Guatemala, considerando que le apuntamos al 2030, yo creo que es buena señal de que algo se está haciendo bien. Sí, bien lo dices, creo que esto no es casualidad”, afirmó.

Además, subrayó que este tipo de compromisos fortalecen el prestigio del combinado nacional en el plano internacional. “El que nos busquen selecciones importantes para hacer sus partidos ahora en el trayecto de preparación para el mundial habla bien de Guatemala y de que se han hecho cosas interesantes. Esperamos seguir así. Es el prestigio, defenderlo en cada partido, y bueno, ahora nos toca ir contra Argelia en Europa para seguir llamando la atención y esperar que más selecciones nos inviten a jugar con ellos”, añadió.

Un proceso que mira al futuro

Más allá del resultado inmediato, Reyes hizo énfasis en la importancia de mantener la continuidad del proceso iniciado en 2021, con la mirada puesta en el Mundial 2030, donde Guatemala aspira a consolidar su crecimiento.

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“Creo que esa es la palabra clave: el proceso. Hay que ir creciendo paulatinamente, y creo que eso ha hecho Guatemala. Se sigue trabajando y se ha avanzado mucho. Vienen saliendo jóvenes que ya han estado en procesos juveniles desde antes y que ahora se van integrando a la selección mayor, y eso es muy importante”, concluyó el estratega, dejando claro que el objetivo va más allá de un solo partido.