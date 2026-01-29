Mientras Alajuelense se llevó 560 mil dólares por la Copa Centroamericana, esto es lo que gastó en el mercado de fichajes

Bajo la gestión de Joseph Joseph, las arcas de Liga Deportiva Alajuelense atraviesan un momento inmejorable, con superávits económicos históricos que le dan aire a la institución.
Como si esa bonanza no alcanzara, los manudos se quedaron con un premio gordo tras consagrarse tricampeones de la Copa Centroamericana 2025: un acumulado de 560 mil dólares en premios entregados por la Concacaf.
Pero pese a su enorme liquidez, la gerencia deportiva rojinegra no necesitó abrir la billetera a lo grande para reforzar el plantel de Óscar “Machillo” Ramírez en el actual mercado.
Hasta ahora, Alajuelense cerró cuatro incorporaciones: Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar, José Alvarado y Malcom Pilone. ¿Cuánto costó cada uno de estos refuerzos?
Kenneth Vargas
El pase del extremo de 23 años pertenece al Heart of Midlothian escocés, que acordó su cesión por un año luego de un préstamo de seis meses en Club Sport Herediano.
Kenneth Vargas está a préstamo desde Escocia (LDA).
Alajuelense no pagó cargo de transferencia, aunque sí asumió el salario del futbolista, algo que en Heredia no podían sostener. “En ningún momento podemos pagar lo que gana Kenneth Vargas en Escocia. Nos pidieron pagar el 100% del salario y para nosotros es impagable”, explicó Jafet Soto, presidente del Team.
Ángel Zaldívar
Otro movimiento a costo cero para los erizos. El delantero mexicano se desvinculó de FC Juárez a fines de 2025 y cerró el año como agente libre, permitiendo a la Liga negociar directamente por sus servicios.
Ángel Zaldívar llegó a Alajuela como agente libre (LDA).
Eso sí, el ahorro en transferencia se compensa con un contrato alto: Zaldívar tendría uno de los salarios más elevados del fútbol costarricense, cercano a los 25 mil dólares mensuales.
José Alvarado
El atacante de 28 años jugaba en AD Sarchí, equipo satélite de Alajuelense en la Liga de Ascenso y propiedad del propio Joseph Joseph. Por ese vínculo, no fue necesaria la negociación económica: Alvarado estuvo a prueba en el CAR, recibió el aval de Machillo Ramírez y se incorporó automáticamente al plantel rojinegro.
José Alvarado jugaba en Sarchí (LDA).
Malcon Pilone
El último refuerzo en lo que va del mercado. El volante argentino de 28 años aún tenía contrato con Municipal Liberia, por lo que en este caso sí hubo que negociar.
Malcom Pilone llegó desde Liberia (LDA).
Aun así, el desembolso fue mínimo: según el periodista Ferlín Fuentes, el ex Rosario Central fue liberado por apenas 35 mil dólares, una cifra marginal para la economía manuda.
Fichajes a costo mínimo
De este modo, y pese a haber incrementado considerablemente la masa salarial de su planilla, Alajuelense está a punto de cerrar la ventana de transferencias sin grandes erogaciones.
Con premios internacionales en el bolsillo y gastos controlados en el mercado, la salud financiera rojinegra parece encaminada a seguir en alza durante un largo tiempo.