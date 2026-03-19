Mientras peligra el amistoso con Argentina, Guatemala sufre otra baja sensible para la fecha FIFA: “Confirmado”

La Selección de Guatemala vive horas ajetreadas. Cuando todo parecía estar listo para que afrontara en esta fecha FIFA dos partidos amistosos de alto calibre, contra selecciones que dirán presente en el Mundial 2026 como Argelia y la vigente campeona, Argentina, desde el país sudamericano dieron a conocer una impactante noticia.

Como la FIFA prohíbe que se jueguen dos fogueos en diferentes continentes durante la misma ventana internacional, el duelo de la Bicolor contra los argentinos corre riesgo de suspenderse. Este último está programado para disputarse el martes 31 de marzo, en La Bombonera. Pero cuatro días antes, el viernes 17, chapines y argelinos medirán fuerzas en Génova, Italia.

ver también FIFA no lo permite: el amistoso de Guatemala vs. Argentina corre riesgo de cancelarse por este motivo

Sin embargo, las novedades no se detienen ahí para Guatemala, que estaba pendiente de su seleccionador nacional, Luis Fernando Tena, luego de que trascendiera que podría perderse ambos encuentros por temas de salud. Concretamente, fue sometido a una operación de vesícula.

Confirman la ausencia de Tena contra Argelia y Argentina

El periodista Juan Carlos Gálvez aseveró a través de su cuenta de X que Tena finalmente no viajará a Italia ni a Argentina, en caso de que el amistoso siga en pie. “Confirmado oficialmente. Va a dirigir Salvador Reyes en su lugar”.

“Chava” Reyes, ayudante de campo del entrenador mexicano, deberá lidiar con algunas ausencias en el combinado chapín. Las más sonadas son las de Aaron Herrera (DC United), Rubio Rubín (El Paso Locomotive FC) y Nicholas Hagen (Columbus Crew), que han sido titulares a lo largo de los últimos años.

Pero también podrá observar de cerca a las dos principales novedades de la lista —que está integrada por quince futbolistas de la Liga Nacional y seis legionarios—: Allen Yanes (Mixco), quien regresa a la Selección después de superar una fractura de tibia y peroné, y Daniel Méndez (Pachuca), un prometedor centrodelantero de 1,99 metros.

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La convocatoria de Guatemala para la fecha FIFA

(Foto: FFG)

En síntesis

Peligra la Scaloneta: el amistoso de Guatemala contra Argentina en La Bombonera está en la cuerda floja debido a una norma FIFA que prohíbe jugar en dos continentes distintos en la misma ventana.

el amistoso de Guatemala contra en La Bombonera está en la cuerda floja debido a una norma FIFA que prohíbe jugar en dos continentes distintos en la misma ventana. Baja de Tena: el DT de la Bicolor fue operado de urgencia de la vesícula y quedó descartado para viajar a Italia y Argentina por recomendación médica.

el DT de la Bicolor fue operado de urgencia de la vesícula y quedó descartado para viajar a Italia y Argentina por recomendación médica. Mando interino: ante la ausencia del “Flaco”, su asistente Salvador “Chava” Reyes será el encargado de tomar las riendas del equipo para enfrentar a Argelia y el posible duelo ante los campeones del mundo