Desde Pelé hasta Lionel Messi: las leyendas del fútbol mundial que han visitado a Honduras

A Honduras han llegado infinidad de visitas de leyendas del fútbol para la disputa de encuentros oficiales, amistosos o incluso, alguno para conocer las hermosas playas que adornan el caribe catracho.

El último en jugar en suelo catracho fue Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022 que visitó San Pedro Sula para disputar el encuentro amistoso ante el Olimpia de Eduardo Espinel.

ver también Cinco sudamericanos en la lista: los naturalizados que ha convocado la Selección de Honduras en toda su historia

En los registros también aparecen Pelé, Diego Armando Maradona, Ronaldinho y hasta David Beckham, siendo el inglés el único de la lista que disputó un partido oficial en el país.

En Fútbol Centroamérica repasamos las leyendas del fútbol que han visitado Honduras.

ver también Todos jugaron en Europa y son ídolos: los mejores jugadores en la historia del fútbol de Honduras

Las leyendas mundiales que han jugado en Honduras

Pelé

Fue en 1972 cuando Edson Arantes do Nascimento (Pelé) visitó Honduras con el Santos de Brasil. En aquel momento jugó amistosos contra Real España y Olimpia, marcando un inicio de las leyendas que estuvieron en el país.

Pelé junto a los futbolistas de Real Espña en su visita a Honduras. Foto: Hondusports.

Diego Armando Maradona

En octubre de 2006, Diego Armando Maradona llegó a San Pedro Sula para participar en un partido de exhibición denominado Showbol, donde el argentino dio la oportunidad a los hondureños de verlo jugar en vivo.

Publicidad

Publicidad

Diego Maradona en su visita a Honduras. Foto: La Prensa.

David Beckham

En octubre de 2011 David Beckham llegó a Tegucigalpa para disputar el encuentro del Motagua vs. Galaxy correspondiente a la Concachampions que terminó con triunfo 0-1 para los estadounidenses.

Publicidad

Beckham regaló su camiseta a una aficionada de Motagua. Foto: Diario Diez.

Publicidad

Ronaldinho

El brasileño estuvo en Tegucigalpa en 2016. Disputó un partido amistoso en el que jugó 45 minutos con la camisa de Motagua y la segunda parte con la de Real España en el encuentro denominado “Partido por la paz”.

Publicidad

Ronaldinho en el amistoso disputado en Tegucigalpa. Foto: El Heraldo.

Lionel Messi

El último astro mundial en visitar a Honduras fue Lionel Messi. En 2025 el Inter Miami viajó a San Pedro Sula para encarar el juego amistoso ante Olimpia, mismo que terminó 5-0 en favor del club estadounidense.

Publicidad

Publicidad

En esa misma visita también estuvieron legendarios futbolistas como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Lionel Messi en la disputa del juego en San Pedro Sula. Foto: La Prensa.

Publicidad

Francesco Totti

En enero de 2023, Francesco Totti visitó Honduras, pero no para jugar fútbol. El legendario jugador italiano llegó al país para disfrutar de las playas de Roatán, Islas de la Bahía, durante un crucero por el Caribe.

Publicidad