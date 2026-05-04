Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Desde Pelé hasta Lionel Messi: las leyendas del fútbol mundial que han visitado a Honduras

En el top de las figuras mundiales aparece Ronaldinho que llegó a vestir la camisa de Motagua y Real España en un partido amistoso.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Pelé, Ronaldinho, Messi y Maradona son algunas de las figuras mundiales que han jugado en Honduras. Foto: ChatGPT.
Pelé, Ronaldinho, Messi y Maradona son algunas de las figuras mundiales que han jugado en Honduras. Foto: ChatGPT.

A Honduras han llegado infinidad de visitas de leyendas del fútbol para la disputa de encuentros oficiales, amistosos o incluso, alguno para conocer las hermosas playas que adornan el caribe catracho.

El último en jugar en suelo catracho fue Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022 que visitó San Pedro Sula para disputar el encuentro amistoso ante el Olimpia de Eduardo Espinel.

Cinco sudamericanos en la lista: los naturalizados que ha convocado la Selección de Honduras en toda su historia

ver también

Cinco sudamericanos en la lista: los naturalizados que ha convocado la Selección de Honduras en toda su historia

En los registros también aparecen Pelé, Diego Armando Maradona, Ronaldinho y hasta David Beckham, siendo el inglés el único de la lista que disputó un partido oficial en el país.

En Fútbol Centroamérica repasamos las leyendas del fútbol que han visitado Honduras.

Todos jugaron en Europa y son ídolos: los mejores jugadores en la historia del fútbol de Honduras

ver también

Todos jugaron en Europa y son ídolos: los mejores jugadores en la historia del fútbol de Honduras

Las leyendas mundiales que han jugado en Honduras

Pelé

Fue en 1972 cuando Edson Arantes do Nascimento (Pelé) visitó Honduras con el Santos de Brasil. En aquel momento jugó amistosos contra Real España y Olimpia, marcando un inicio de las leyendas que estuvieron en el país.

Pelé junto a los futbolistas de Real Espña en su visita a Honduras. Foto: Hondusports.

Pelé junto a los futbolistas de Real Espña en su visita a Honduras. Foto: Hondusports.

Diego Armando Maradona

En octubre de 2006, Diego Armando Maradona llegó a San Pedro Sula para participar en un partido de exhibición denominado Showbol, donde el argentino dio la oportunidad a los hondureños de verlo jugar en vivo.

Publicidad
Diego Maradona en su visita a Honduras. Foto: La Prensa.

Diego Maradona en su visita a Honduras. Foto: La Prensa.

David Beckham

En octubre de 2011 David Beckham llegó a Tegucigalpa para disputar el encuentro del Motagua vs. Galaxy correspondiente a la Concachampions que terminó con triunfo 0-1 para los estadounidenses.

Publicidad
Beckham regaló su camiseta a una aficionada de Motagua. Foto: Diario Diez.

Beckham regaló su camiseta a una aficionada de Motagua. Foto: Diario Diez.

Ronaldinho

El brasileño estuvo en Tegucigalpa en 2016. Disputó un partido amistoso en el que jugó 45 minutos con la camisa de Motagua y la segunda parte con la de Real España en el encuentro denominado “Partido por la paz”.

Publicidad
Ronaldinho en el amistoso disputado en Tegucigalpa. Foto: El Heraldo.

Ronaldinho en el amistoso disputado en Tegucigalpa. Foto: El Heraldo.

Lionel Messi

El último astro mundial en visitar a Honduras fue Lionel Messi. En 2025 el Inter Miami viajó a San Pedro Sula para encarar el juego amistoso ante Olimpia, mismo que terminó 5-0 en favor del club estadounidense.

Publicidad

En esa misma visita también estuvieron legendarios futbolistas como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Lionel Messi en la disputa del juego en San Pedro Sula. Foto: La Prensa.

Lionel Messi en la disputa del juego en San Pedro Sula. Foto: La Prensa.

Publicidad

Francesco Totti

En enero de 2023, Francesco Totti visitó Honduras, pero no para jugar fútbol. El legendario jugador italiano llegó al país para disfrutar de las playas de Roatán, Islas de la Bahía, durante un crucero por el Caribe.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Javier Tebas sorprende a la Liga Nacional y revelan la razón de su sorpresiva visita a Honduras
Honduras

Javier Tebas sorprende a la Liga Nacional y revelan la razón de su sorpresiva visita a Honduras

Marathón se entromete en Motagua: el fichaje que piensa arrebatarle a Javier López
Honduras

Marathón se entromete en Motagua: el fichaje que piensa arrebatarle a Javier López

Así están las tablas de posiciones de las triangulares del Clausura 2026
Noticias

Así están las tablas de posiciones de las triangulares del Clausura 2026

“250 lempiras”: Dereck Moncada revela la insólita razón por la que no jugó para Motagua en Honduras
Honduras

“250 lempiras”: Dereck Moncada revela la insólita razón por la que no jugó para Motagua en Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo