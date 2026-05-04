Mientras Saprissa, Herediano y Cartaginés están en semifinales, Alajuelense ya resolvió qué hacer con sus jugadores

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa una realidad por demás incómoda. Su temporada terminó de manera prematura al quedar fuera de la fase final del Torneo Clausura 2026, consumando un fracaso que hiere profundamente el orgullo rojinegro.

Ahora, mientras Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa, Liberia y Cartaginés acaparan los focos disputando las semifinales y definiendo al ganador de la segunda fase, en Alajuela decidieron darse un descanso.

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Vacaciones para Alajuelense

Según detalló este lunes el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, los integrantes del plantel que finalizó quinto en la tabla de posiciones (a 12 puntos del líder Herediano) han sido liberados de sus compromisos diarios.

“De vacaciones: hoy el plantel de Alajuelense fue citado para comunicarles que ya no deberán entrenar más. Estarán de vacaciones mientras cierren el nuevo entrenador. En las próximas días el club empezará con los movimientos del plantel“, anunció Jiménez en sus redes sociales.

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Con los jugadores descansando, el trabajo dentro de la Liga ahora recae exclusivamente en las oficinas del club, donde la directiva quiere definir cuanto antes al reemplazante de Óscar Ramírez.

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Nuevo ciclo, misma obligación

El nuevo estratega que asuma el timón contará con una gran ventaja: una extensa pretemporada por delante. Este margen le permitirá trabajar a profundidad en la implantación de su estilo de juego y rearmar el equipo con los movimientos de mercado que se avecinan.

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Todo este trabajo estará enfocado en un único y claro objetivo de cara al Torneo Apertura 2026. En el próximo campeonato no habrá excusas de tiempo o adaptación, y la obligación de ganar la ansiada estrella número 32 vuelve a ser ineludible para la institución.

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En síntesis

Los jugadores de la Liga fueron liberados ante la falta de competencia.

La directiva ya trabaja en buscar al sucesor de Machillo Ramírez y definir salidas.

El nuevo DT tendrá una larga pretemporada con la obligación ineludible de ser campeón.