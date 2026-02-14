Las decisiones del Fantasma Figueroa que marcan la diferencia en Comunicaciones

En un partido vibrante disputado en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, Deportivo Mixco y Comunicaciones igualaron 2-2 en el arranque de la sexta jornada del Torneo Clausura 2026. Los cremas supieron reaccionar a tiempo y rescataron un punto de visita, en gran medida gracias a los ajustes tácticos del técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa.

El marcador se abrió al minuto 19, cuando en un tiro de esquina apareció Kennedy Rocha para peinar el balón en el primer palo y asistir a Manuel Moreno, quien definió sin marca para el 1-0. El golpe anímico favoreció a los chicharroneros, mientras los albos lucían imprecisos y sin capacidad de respuesta inmediata.

La presión local se tradujo en el segundo tanto al minuto 32. El árbitro sancionó penal por una falta de Marco Domínguez sobre Facundo González, y Nicolás Martínez no falló desde los once pasos con un disparo cruzado que dejó sin opciones a Pérez, decretando el 2-0.

Para el complemento, el panorama cambió radicalmente. El ingreso de Dairon Reyes y Lynner García revitalizó el ataque crema, que comenzó a inclinar el campo a su favor. Comunicaciones asumió el protagonismo ofensivo, mientras Mixco retrocedía líneas y cedía la iniciativa.

El descuento llegó al minuto 66 tras una serie de errores defensivos. Un mal despeje de Yonathan Pozuelos y una descoordinación de Rocha fueron capitalizados por Reyes, quien sacó un potente zurdazo para el 1-2. El empate definitivo fue una auténtica obra de arte de García, que controló un balón largo, eludió a Allen Yanes y fusiló con derecha a Kevin Moscoso para el 2-2.

Con este resultado, Comunicaciones alcanzó 10 puntos en el Clausura 2026 y se ubica momentáneamente en la tercera posición. Además, en la tabla acumulada escaló al noveno puesto, alejándose a dos unidades de la zona de descenso, un alivio importante en su lucha por la estabilidad deportiva.

