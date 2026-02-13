Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Fantasma Figueroa ya sabe: la noticia sobre el regreso de Moyo Contreras que preocupa a Comunicaciones

Comunicaciones lucha por no descender en Guatemala y Moyo Contreras, uno de sus máximos emblemas, da esta noticia.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Fantasma Figueroa conoce lo que pasa con José Manuel Contreras en Comunicaciones.
Fantasma Figueroa conoce lo que pasa con José Manuel Contreras en Comunicaciones.

Comunicaciones se enfrenta este sábado 14 de febrero a Mixco por la jornada seis del Clausura 2026 de la Liga Guatemala. Los del Fantasma Figueroa siguen con su lucha por no descender y cada punto es vital para lograr el objetivo.

Más allá de sumar 9 unidades en 5 partidos disputados, hay un tema que tiene preocupada a la afición de Los Cremas y es la ausencia de José Manuel Contreras, uno de sus máximos ídolos.

“Queja legal”: Darwin Lom recibirá un fuerte respaldo luego de su polémica salida de Comunicaciones rumbo a The Strongest

ver también

“Queja legal”: Darwin Lom recibirá un fuerte respaldo luego de su polémica salida de Comunicaciones rumbo a The Strongest

Esto pasa con el Moyo Contreras en Comunicaciones

De nuevo, no está en la convocatoria para el juego ante Mixco y Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa se ha dado cuenta de una noticia que ronda en torno al Moyo.

Y es que según informaciones desde Guatemala, Contreras aún no está 100% recuperado de sus dolencias musculares y regresaría hasta el mes de marzo a la actividad.

“Dicen que tres semanas está para competir José Manuel Contreras, en los entrenamientos para una probable convocatoria. La verdad con la calidad que tiene sería un muy buen revulsivo blanco”, indica el periodista deportivo Juan Carlos Gálvez sobre Moyo.

Salió por la puerta de atrás de Comunicaciones y no tardó en enviarle un mensaje al Fantasma Figueroa

ver también

Salió por la puerta de atrás de Comunicaciones y no tardó en enviarle un mensaje al Fantasma Figueroa

Contreras ha estado trabajando desde hace varios días con el cuerpo médico del club, aunque hasta el momento Comunicaciones no ha emitido un parte oficial.

Publicidad

Fantasma Figueroa ha sido claro con su postura, van a jugar quienes estén en mejor forma, sin importar la edad o el tiempo en la institución, un mensaje claro para la competencia interna dentro de Comunicaciones.

Los Cremas enfrentan el sábado 14 de febrero a las 3:00 de la tarde a Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Salió por la puerta de atrás de Comunicaciones y no tardó en enviarle un mensaje al Fantasma Figueroa
Guatemala

Salió por la puerta de atrás de Comunicaciones y no tardó en enviarle un mensaje al Fantasma Figueroa

El Fantasma Figueroa y Comunicaciones reciben ayuda inesperada en su lucha por no descender
Guatemala

El Fantasma Figueroa y Comunicaciones reciben ayuda inesperada en su lucha por no descender

El Fantasma Figueroa consigue lo que tanto buscó en Comunicaciones desde su llegada a Guatemala
Guatemala

El Fantasma Figueroa consigue lo que tanto buscó en Comunicaciones desde su llegada a Guatemala

Rónald González anuncia lo que Costa Rica esperaba del nuevo DT
Costa Rica

Rónald González anuncia lo que Costa Rica esperaba del nuevo DT

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo