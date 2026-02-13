Fantasma Figueroa ya sabe: la noticia sobre el regreso de Moyo Contreras que preocupa a Comunicaciones

Comunicaciones se enfrenta este sábado 14 de febrero a Mixco por la jornada seis del Clausura 2026 de la Liga Guatemala. Los del Fantasma Figueroa siguen con su lucha por no descender y cada punto es vital para lograr el objetivo.

Más allá de sumar 9 unidades en 5 partidos disputados, hay un tema que tiene preocupada a la afición de Los Cremas y es la ausencia de José Manuel Contreras, uno de sus máximos ídolos.

Esto pasa con el Moyo Contreras en Comunicaciones

De nuevo, no está en la convocatoria para el juego ante Mixco y Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa se ha dado cuenta de una noticia que ronda en torno al Moyo.

Y es que según informaciones desde Guatemala, Contreras aún no está 100% recuperado de sus dolencias musculares y regresaría hasta el mes de marzo a la actividad.

“Dicen que tres semanas está para competir José Manuel Contreras, en los entrenamientos para una probable convocatoria. La verdad con la calidad que tiene sería un muy buen revulsivo blanco”, indica el periodista deportivo Juan Carlos Gálvez sobre Moyo.

Contreras ha estado trabajando desde hace varios días con el cuerpo médico del club, aunque hasta el momento Comunicaciones no ha emitido un parte oficial.

Fantasma Figueroa ha sido claro con su postura, van a jugar quienes estén en mejor forma, sin importar la edad o el tiempo en la institución, un mensaje claro para la competencia interna dentro de Comunicaciones.

Los Cremas enfrentan el sábado 14 de febrero a las 3:00 de la tarde a Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

