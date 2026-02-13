El Fantasma Figueroa sufre revés al confirmarse la baja de uno de los referentes de Comunicaciones

Comunicaciones no ha podido contar con uno de sus hombres de mayor recorrido en este Torneo Clausura 2026. Se trata de Rafael Morales, quien permanece al margen debido a un desgarre en el tendón del aductor de la pierna izquierda, lesión que lo ha dejado sin minutos en lo que va del campeonato.

El futbolista crema cumplía con los plazos establecidos en su proceso de recuperación; sin embargo, sufrió una recaída que obligó al cuerpo médico a realizar nuevas evaluaciones. El diagnóstico fue claro: deberá guardar reposo y tratamiento por dos semanas más, retrasando su esperado regreso a las canchas.

La baja de Morales representa un nuevo dolor de cabeza para el técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien ya trabaja contrarreloj para recomponer su esquema. El defensor se suma a la lista de lesionados en un momento clave del torneo, donde cada punto empieza a tener un peso específico.

En el departamento médico también se encuentran José Manuel Contreras, José Corena y Ernesto Monreal, todos en distintas etapas de recuperación. En el caso del colombiano Corena, su retorno estaría más cercano, lo que podría darle un respiro al entrenador en las próximas jornadas.

Mientras tanto, el plantel se enfoca en el compromiso ante el Deportivo Mixco, programado para este sábado en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, correspondiente a la Fecha 6 del Clausura 2026. El duelo se perfila exigente, especialmente por el contexto que atraviesa el equipo albo.

Para los Cremas, sumar de a tres es fundamental no solo para escalar posiciones, sino también para mejorar su ubicación en la tabla acumulada y alejarse de los puestos de peligro. En medio de lesiones y ajustes tácticos, Comunicaciones está obligado a responder con carácter y resultados.