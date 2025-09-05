La Selección de Guatemala comenzó de la peor manera en las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Azul y Blanco cayó por 1-0 frente a El Salvador como local este jueves y ahora tendrá la obligación de sumar en Panamá para no alejarse del sueño tan esperado por todos.

Al mismo tiempo del encuentro que se dio en el Cementos Progreso, Guatemala recibió una noticia desde Argentina que le permite continuar en la cima, especialmente a un futbolista chapín como lo es Carlos Ruiz.

El Pescadito es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas a nivel mundial. Ningún jugador ha marcado más que él representando a su país en la etapa de clasificación a la Copa del Mundo. En total, sumó 39 anotaciones con la camiseta bicolor en apenas 47 juegos. Un tremendo promedio de gol de 0,83 por partido.

Lionel Messi no pudo quedarse con el récord que le pertenece al Pescadito Ruiz

Este jueves, se confirmó finalmente que Lionel Messi no podrá superarlo en esta tabla, ya que el 10 jugó su último juego de Eliminatorias con la Selección de Argentina. El astro argentino sumaba 34 goles antes del partido que tuvo ante Venezuela. Marcó un doblete en la goleada por 3-0 y se quedó en 36.

De esta manera, Messi igualó a Cristiano Ronaldo en el segundo puesto, pero no pudo pasar al Pescadito Ruiz, quien seguirá como el máximo goleador de las Eliminatorias. El delantero chapín corre peligro con la estrella de Portugal, debido a que tiene seis partidos correspondientes al Grupo F de las Eliminatorias de la UEFA.

Nadie hizo más goles que el Pescadito Ruiz en Eliminatorias.

Este sábado, CR7 jugará contra Armenia y el martes lo hará frente a Hungría. También comparte grupo con Irlanda, país que enfrentará en la próxima fecha FIFA. De no marcar más de dos goles en estas seis fechas, el Pescadito podrá estar más que relajado con su histórico récord.

El otro delantero que amenaza al Pescadito Ruiz con robarle su récord

El otro que tiene grandes posibilidades de superar al Pescadito Ruiz es Robert Lewandowski. El goleador del Barcelona tiene 31 goles con Polonia y debe jugar cuatro juegos más: Países Bajos, Finlandia, Lituania y Malta. A sus 37 años, el polaco tendría su última participación en Eliminatorias.