Sorpresa en Guatemala: legionario que juega en Argentina recibe citación para La Bicolor

Guatemala sorprendió con un llamado inesperado a su convocatoria. Se trata de un legionario que juega en Argentina y recibió por primera vez su citación oficial para representar a su país. Es una de las más grandes promesas guatemaltecas.

Diego Bolaños tiene 19 años y es arquero de la cuarta división de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Conocido como El Semillero del Mundo, fue esa la cantera que vio saltar al fútbol rentado al mismísimo Diego Armando Maradona.

Bolaños debutó oficialmente junto a sus compañeros de equipo para finales del pasado mes de mayo. Tuvo intervenciones interesantes y se lo vio firme mientras cuidaba el arco visitante. Fue empate 2-2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Más que responsabilidad, es una gran oportunidad de seguir creciendo. Quiero aprovechar esa oportunidad y disfrutar cada entreno y las experiencias porque son muy apasionados allá. Voy a tratar de dar lo mejor y traer esa experiencia acá a la Selección Nacional“, señaló el joven portero chapín hace ya algunos meses.

Diego Bolaños, el joven legionario que Guatemala tiene en Argentina (rrss).

Guatemala cita a Diego Bolaños, legionario estrella en club histórico de Argentina

Diego Bolaños participará de los próximos dos amistosos que la Selección Sub-20 de Guatemala jugará contra su par de Perú. Por eso mismo, quedó fuera de las convocatorias de Argentinos Juniors, para presentarse en los microciclos.

El apodado Colocho hizo divisiones formativas en Juventud Canadiense, equipo del que emigró libre directamente hacia Argentina. No le costó adaptarse a los nuevos desafíos, mismos que toma como una oportunidad irrepetible para él.

Bolaños jugó 10 partidos en La Bicolor Sub-17, dos en la Sub-18, y ocho en la Sub-20. Si bien participó de algunos microciclos con la Sub-21, no sumó ningún minuto oficial. Sueña con tener una chance en el arco de la Selección Mayor.