¡Se encienden las alarmas! Preocupación en Guatemala y Luis Fernando Tena por la lesión de una de sus figuras

La Selección de Guatemala sufrió un duro golpe en el arranque del duelo ante El Salvador, luego de que Stheven Robles se resintiera del tobillo tras una fuerte entrada de Mauricio Cerritos en los primeros minutos de juego. El mediocampista guatemalteco intentó continuar sobre el césped, pero tras 10 minutos de esfuerzo fue reemplazado por Óscar Castellanos, dejando en evidencia la gravedad de la molestia.

El técnico Luis Fernando Tena no pudo ocultar su preocupación al ver que uno de sus hombres de confianza tuvo que abandonar el partido tan temprano. La lesión del “Pelón” Robles no solo afectó el planteamiento inicial del encuentro, sino que también genera incertidumbre de cara al compromiso del próximo lunes frente a Panamá, un duelo clave en la eliminatoria mundialista.

El primer tiempo terminó empatado sin goles, pero la salida de Robles condicionó a la Azul y Blanco, que perdió a un jugador con capacidad de sacrificio y equilibrio en el mediocampo. La entrada de Castellanos obligó a reajustar líneas y a buscar mantener el orden ante una Selecta que no renunció al ataque.

El cuerpo médico de la Selección de Guatemala trabajará a contrarreloj para evaluar la evolución del tobillo de Robles, quien en el pasado ya había tenido molestias físicas. Su presencia contra Panamá es incierta y dependerá de los exámenes que se realicen en las próximas horas.

El “Pelón” es considerado uno de los futbolistas más polivalentes en el esquema de Luis Fernando Tena, capaz de cumplir tanto en la defensa como en el mediocampo. Su baja, en caso de confirmarse, representaría un dolor de cabeza para el entrenador mexicano, que busca mantener un equipo competitivo en esta fase decisiva.

Con el calendario ajustado y partidos de alto nivel en puerta, Guatemala sabe que no puede permitirse perder piezas importantes. La lesión de Stheven Robles pone a prueba la profundidad del plantel y abre la incógnita de cómo responderá la Bicolor en su visita a Panamá, donde los puntos son vitales en la lucha por llegar al Mundial 2026.