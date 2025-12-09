El primer posteo de Luis Paradela después de conocerse su posible regreso a Saprissa

La semana pasada, los focos del fútbol costarricense volvieron a apuntar hacia Luis Paradela luego de que desde Rumania se informara que la Universitatea Craiova no ejecutaría la opción de compra incluida en su préstamo desde el Deportivo Saprissa. La noticia abrió de inmediato la puerta a un eventual regreso del cubano a Tibás, donde se convirtió en ídolo tras ser parte del histórico tetracampeonato.

Aunque no existe una confirmación oficial, todo apunta a que, si no ocurre un giro inesperado en los próximos días, Paradela deberá volver al club morado en enero.



Desde la dirigencia tibaseña también se han referido al caso, aunque con matices. Erick Lonnis reconoció los contactos con Luis Paradela, pero dejó sobre la mesa un detalle clave: “Hemos venido teniendo conversaciones con él y con su equipo. Termina el contrato de préstamo en diciembre; sin embargo, quiere mantenerse en Europa. Es su sueño”.

La primera publicación de Luis Paradela en medio de los rumores

Mientras el futuro del atacante se sigue debatiendo entre su anhelo europeo y la opción real de volver a Saprissa, Paradela reapareció en redes sociales con un gesto que no pasó desapercibido entre los aficionados morados.

El posteo de Luis Paradela. (Foto: Instagram)

El cubano publicó una historia dedicada a su familia: una foto navideña de su esposa y sus dos hijos acompañada del mensaje “Qué hermosa foto, los amo”.

Aunque no alude directamente a su situación contractual, fue suficiente para que la afición lo interpretara como una señal de cercanía emocional y, para algunos, incluso un guiño hacia su posible retorno al Monstruo.

Mientras tanto, en Tibás crece la expectativa: ¿volverá Paradela a vestir de morado en 2026, o insistirá en prolongar su aventura en Europa? La respuesta podría conocerse en cuestión de días.