Otro golpe: Guatemala recibe el castigo de la FIFA que celebra todo El Salvador mientras Luis Fernando Tena lo padece

Guatemala sufrió una dura e inesperada derrota ante El Salvador, en el cruce que dio inicio a la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. El empate parecía no poder romperse, pero la sorpresa llegó y no fue grata. Momento de pasar página.

Cuando la paridad en cero parecía sellada en el Estadio Cementos Progreso, el gol de Harold Osorio no se hizo esperar. Con esos tres puntos, La Selecta lidera el Grupo A y relegó a La Bicolor hasta el último lugar. Y no fue el único golpe.

FIFA también castigó duramente a los guatemaltecos, con un cambio celebrado por sus pares salvadoreños. El proceso clasificatorio a la máxima cita está más que encendido, y los protagonistas no quieren dar ningún tipo de ventaja.

Según la más reciente actualización del ranking oficial, los dirigidos por Bolillo Gómez subieron cuatro puestos, hasta el 83. Por su parte, los hombres de Luis Fernando Tena descendieron dos posiciones hasta situarse en el número 103.

Guatemala cayó ante El Salvador: análisis de Óscar Santis y próximos partidos

Guatemala sufrió un duro revés, aún cuando muchos se arriesgaban a pensar que El Salvador era un equipo de relleno en el Grupo A. Una vez terminado el partido, Óscar Santis hizo su análisis. Fue autocrítico y mostró su necesidad de mejorar.

“Hoy eso nos pasó factura. Tuvimos cuatro claritas y no las metimos. Ellos con una, nada más, la metieron. Nada está perdido, porque apenas es el inicio de todo esto. Tenemos que ser consientes nosotros de lo que nos estamos jugando”, continuó.

“El lunes hay que ir por la victoria. Tenemos que estar más unidos que nunca, creo que necesitamos de todos. Analizaremos profundamente lo que sucedió hoy en la noche. Creo que la unidad nos va a sacar adelante”, comentó este futbolista.

Visita vs. Panamá , 8 de septiembre.

, 8 de septiembre. Visita vs. Surinam , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. El Salvador , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

