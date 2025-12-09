UNAFUT sacude a Saprissa: la resolución que cae como balde de agua fría antes de la semifinal contra Cartaginés

El Deportivo Saprissa inicia esta semana su camino en las semifinales del Apertura 2025 enfrentando al Cartaginés, en una serie que promete tensión y alto voltaje. Los morados llegan como sublíderes del torneo y con la presión de recuperar el protagonismo, mientras que los brumosos buscan aprovechar el impulso de cerrar bien la fase regular y golpear primero en el Fello Meza este jueves a las 8 p. m.

Sin embargo, la previa del duelo quedó marcada por una decisión que cayó como un auténtico balde de agua fría en Tibás: la Comisión de Arbitraje designó para este partido al réferi que Saprissa había pedido suspender hace apenas ocho meses.

La decisión de UNAFUT que golpea duramente a Saprissa

Se trata de Keylor Herrera, el mismo silbatero cuya actuación generó un escándalo arbitral el pasado 30 de abril, precisamente también en un Saprissa vs. Cartaginés. Aquel día, en el Ricardo Saprissa, los morados anotaron al minuto 84 por medio de Gino Vivi, un gol que les daba la victoria 2-1 en un momento clave para clasificar a semifinales.

Pero desde el VAR llamaron a Herrera para revisar la acción y, pese a que el audio arbitral posteriormente confirmó que el gol era válido, el central decidió anularlo por una supuesta falta de Jefferson Brenes, quien contó lo que le dijo el árbitro, sobre José Quirós. El partido terminó 1-1 y desató la furia de la dirigencia tibaseña.

Keylor Herrera arbitrará al Saprissa ante Cartaginés. (Foto: Teletica)

Tras el duelo, Saprissa solicitó sanciones para Herrera y para los árbitros VAR y AVAR de aquella noche, Benjamín Pineda y Yazid Monge, acusándolos de incidir directamente en un resultado que afectó la lucha por la clasificación.

Hoy, para sorpresa del club morado, UNAFUT confirma que será ese mismo árbitro, Keylor Herrera, quien dirigirá el crucial duelo de ida de semifinales entre brumosos y morados. El réferi estará acompañado por Danny Sojo y Luis Granados como asistentes, mientras que en el VAR estarán David Gómez y Marianela Araya como AVAR.