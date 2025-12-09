La Inteligencia Artificial predice si Alajuelense podrá ganarle a Liberia en las semifinales del Apertura 2025 de Costa Rica

Alajuelense y Liberia jugarán por las semifinales del Torneo Apertura 2025, en el partido que abrirá esta etapa del campeonato. Se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto, el próximo sábado 13 de diciembre. Podría darse un gran juego.

Desde Fútbol Centroamérica decidimos ir en búsqueda de un pronóstico mucho más certero. Para eso, recurrimos a la Inteligencia Artificial. Previa carga de todos los datos respectivos, le consultamos el resultado a la última versión de ChatGPT.

ver también Alajuelense toma una contundente decisión con Washington Ortega para las semifinales y así lo confirmaron: “Está en cancha”

Alajuelense llega al partido de semifinales como el favorito

En la fase regular, Alajuelense terminó 1º con 40 puntos , con un rendimiento muy sólido: 12 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, con una diferencia de gol de +19.

, con un rendimiento muy sólido: 12 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, con una diferencia de gol de +19. Además, en sus enfrentamientos directos esta temporada contra Liberia, incluyendo la fase regular del Apertura 2025, ganó 2-0 de local y 4-1 de visitante .

y . Su actitud ofensiva y la eficacia defensiva quedaron a la vista: 29 goles a favor y apenas 10 en contra en la fase regular.

Un dato clave: un medio especializado afirma que los manudos “dominaron a todos los semifinalistas” del torneo, destacando que le ganaron a cada rival que alcanzó esta instancia, incluyendo a Liberia.

Liberia podría presentarle complicaciones al gran favorito de esta llave

Aunque Liberia terminó 4º en la tabla, logró meterse en semifinales con mérito. Eso indica que supo cerrar la fase regular con consistencia.

terminó 4º en la tabla, logró meterse en semifinales con mérito. Eso indica que supo cerrar la fase regular con consistencia. El torneo de eliminación es distinto: la presión, los nervios, pequeños detalles defensivos o errores puntuales pueden cambiar el resultado, incluso cuando un equipo llega como favorito.

Si Liberia logra plantear bien el partido de ida de local, aprovechando su estadio, su gente, un planteo defensivo y contraataques, podría complicar a Alajuelense, obligándolo a remar en la vuelta.

ver también Desde Alajuelense se diferencian de Erick Lonnis y ya calientan un posible cruce con Saprissa

Predicción para la semifinal entre Alajuelense y Liberia

Si la Inteligencia Artificial tuviese que apostar por un ganador, le daría un 75% de las chances a Alajuelense de pasar a la final. En un sistema de doble partido, es su superioridad en fase regular y en enfrentamientos directos la que lo favorece.