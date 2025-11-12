“Me duele”: Luis Fernando Tena habló como nunca sobre Nathaniel Méndez-Laing y su salida de Guatemala rumbo al Mundial 2026

La ausencia de Nathaniel Méndez-Laing fue, sin duda, la gran sorpresa en la última convocatoria de la Selección de Guatemala. En la ventana de octubre de las Eliminatorias, Luis Fernando Tena optó por no llamarlo. Y sostuvo su decisión para los partidos contra Panamá y El Salvador, en los cuales la Bicolor se jugará la clasificación al Mundial 2026.

Los rumores sobre una posible molestia de Méndez-Laing se incrementaron cuando borró de su biografía de Instagram la bandera chapina. Por lo que le consultaron directamente al entrenador mexicano el motivo de su exclusión en la rueda de prensa previa al duelo que albergará el Estadio El Trébol este jueves.

¿Qué dijo Luis Fernando Tena sobre la ausencia de Méndez-Laing?

A diferencia de la anterior conferencia, en la cual apenas manifestó que fue decisión suya marginar a Méndez-Laing y le había avisado con antelación, Luis Fernando Tena explicó: “Sobre Nathaniel, es una decisión mía que yo tomé desde la vez pasada y me hago responsable. Consideré que había otros jugadores más idóneos para estas circunstancias”.

El motivo es meramente deportivo. Una decisión técnica que al seleccionador le costó tomar: “Me duele mucho porque como persona es extraordinario, es un gran profesional, una gran persona; alguien que trae muy buenos hábitos y que los transmite a cada uno de los jugadores, que se preocupa por ayudar a impulsar a los jóvenes. Me duele mucho no convocar a Nathaniel, pero así es esto”, concluyó.

Matt Evans fue el “reemplazante” de Méndez-Laing en la nómina. El volante ofensivo de 19 años atraviesa un gran momento en LAFC II (9 goles y 7 asistencias en 21 juegos), ganó días atrás la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos con la Sub-21 de Guatemala, aportando un triplete y una asistencia ante El Salvador, y Tena lo premió con una inmejorable oportunidad.

ver también Mientras Luis Fernando Tena no lo llama, Nathaniel Méndez-Laing da el gran salto en Europa que sorprende a Guatemala

Sin embargo, al potente extremo nacido en suelo inglés hace 33 años tampoco le está yendo mal en su equipo, MK Dons, donde registra 3 tantos y 2 asistencias en 13 encuentros de League Two (cuarta división). Su última diana la marcó en el empate 2-2 con Barnet, el sábado pasado. Solo el tiempo dirá si volverá a la selección en el futuro o el capítulo se cerró de forma definitiva.

