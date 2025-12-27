Es tendencia:
Lo captó un video: Nicolás Samayoa y su polémico gesto contra Comunicaciones que ni en Municipal pueden creer

Nicolás Samayoa no dudó en sorprender a todos en Municipal con un inesperado mensaje contra Comunicaciones.

Por Juan Cruz Russo

Nicolás Samayoa sorprende a Municipal con mensaje contra Comunicaciones.

Municipal se acerca a la disputa de su final de vuelta contra Antigua GFC por el Torneo Apertura 2025. El revuelo se hace presente en ambos equipos, más aún para los de colorado. Un protagonista se vio envuelto en medio de una polémica.

Nicolás Samayoa es uno de los referentes escarlata. Llegó en el más reciente de los mercados de pases, tanto para ganar minutos como para estar bastante más cerca de la lupa de Luis Fernando Tena. Poco tardó en encariñarse con este club.

Recientemente, trascendió un video en el que se lo observa a Samayoa junto a los aficionados rojos. En el mismo, salta y canta a viva voz uno de los gritos de guerra más ofensivos que esta fanaticada tiene contra los de Comunicaciones.

Nicolás Samayoa ofende a Comunicaciones junto a la afición de Municipal

“El que no salta es un crema maricón”, dice la consigna que Nicolás Samayoa vocifera junto a los aficionados de Municipal. Todo esto, a la vez que salta y se escuchan percusiones de fondo. La emoción de los protagonistas es innegable.

Los Rojos jugarán la vuelta de la final del Torneo Apertura 2025 contra Antigua GFC, con la obligación de remontar el 2-0 sufrido en el partido inicial. El cruce se dará en el Estadio Manuel Felipe Carrera el sábado 27 a las 18.00 de Guatemala.

Mientras tanto, Comunicaciones continúa con su proceso de reestructuración, en el que todavía no confirmó quién será su director técnico, aunque corre con las de ganar Marco Antonio Figueroa, de último paso en la Selección de Nicaragua.

El pasado de Nicolás Samayoa en Comunicaciones

Nicolás Samayoa jugó en Comunicaciones entre 2018 y 2023, obviamente, antes de arribar a Municipal. Allí diputó un total de 132 partidos oficiales, dentro de los cuales logró anotar 12 goles. Se mantuvo en cancha por 9446 minutos.

