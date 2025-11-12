Se confirma la baja definitiva que lamenta toda Guatemala mientras se juega la clasificación al Mundial 2026: “Ya no volverá”

Guatemala está próxima a jugar la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Solamente dos triunfos dividen al equipo de un logro histórico al que no quiere faltar ninguno de sus futbolistas. O, por lo menos, la gran mayoría de ellos.

Nathaniel Méndez-Laing perdió terreno en esta última fase del proceso, con solo un puñado de minutos en cancha. Si bien se esperaba que rompiera su racha sin marcar tantos, el delantero no pudo hacerlo. Ahora, su destino está definido.

Tras quedar fuera de la convocatoria para los meses de octubre y noviembre, no hubo más remedio para Méndez-Laing que alejarse de La Bicolor. Un gesto en sus redes sociales muestra que decidió romper el vínculo que tenía con Fedefut.

ver también Notificación de Concacaf: la sentencia sobre Óscar Santis que impacta a Guatemala y aleja a El Salvador del Mundial 2026

Nathaniel Méndez-Laing deja un fuerte mensaje para la Fedefut en sus redes sociales

Nathaniel Méndez-Laing siempre tuvo tres menciones importantes en su perfil de Instagram. Llevaba arrobados a su club, a la agencia que lo representa y a la Federación de Fútbol de Guatemala. Esta última ya no aparece en su biografía.

El cambio generó revuelo en muchos aficionados, que consideran al movimiento como una despedida definitiva. Si bien el delantero no se pronunció al respecto, es cierto que los rumores de su retirada cada vez corrían con mayor espesor.

Méndez-Laing jugó 20 partidos oficiales en Selección Nacional, todos ellos bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. Si bien no logró convertir tantos, siempre se lo valoró por su entrega y sacrificio a la hora de saltar hacia el campo de juego.

Publicidad

Publicidad

Nathaniel Méndez-Laing sorprende a Guatemala: Fedefut ya no aparece en su perfil.

El anuncio de Nathaniel Méndez-Laing que pone en vilo a todos en Guatemala

“Es oficial”, afirmó la página de Facebook de Maxi Gregory Sports. “Nathaniel Méndez-Laing se despide de la Selección Nacional. Ya no volverá más. Rompió su relación con la Federación, definitivamente. Ha quitado a la Fedefut de su perfil”.

Publicidad

“Gracias por todo, Toro. Fuiste parte principal de nuestra Selección, lástima que te dejen afuera”, reveló el posteo en el que los rumores se dieron por confirmados, con algunos comentarios de apoyo para el delantero nacido en Gran Bretaña.

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en la fase final

Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.