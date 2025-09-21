Sin piedad: Diego Vásquez tomaría decisiones drásticas en Marquense tras su debut para el olvido

El debut de Diego Vásquez en el fútbol de Guatemala estuvo lejos de lo soñado. El entrenador argentino, quien recientemente dejó su etapa en Honduras para firmar con Marquense, comenzó con más problemas de los esperados, ya que no logró ser inscrito a tiempo en la Liga Nacional y tuvo que observar el duelo contra Municipal desde las gradas.

La situación se complicó aún más en el terreno de juego, pues sus dirigidos sufrieron una dolorosa goleada 3-0 en el estadio El Trébol, un marcador que incluso pudo ser más abultado por el dominio de los rojos. Este inicio genera dudas en torno al proyecto, aunque Vásquez confía en que tendrá margen para revertir la situación.

Diego Vásquez ya piensa en cambios

El argentino contará con una semana completa de trabajo antes de enfrentar a Antigua GFC, partido en el que se espera ver las primeras pinceladas de su idea futbolística. Para Vásquez, este periodo será clave para conocer a fondo a sus jugadores y comenzar a tomar decisiones importantes de cara al futuro inmediato.

De hecho, no se descarta que el entrenador empiece a sugerir bajas y altas dentro del plantel. El mal inicio podría acelerar la necesidad de reforzar algunas líneas y, al mismo tiempo, hacer ajustes con futbolistas que no cumplen con sus expectativas.

Cabe recordar que Vásquez impuso condiciones desde su llegada y solicitó a su propio cuerpo técnico, lo que provocó los despidos del asistente Walter Estrada y del preparador físico Luis Fernando Velásquez, movimientos que dejaron claro que el argentino quiere tener pleno control en el proyecto.

Con este panorama, la afición de Marquense espera que el trabajo del nuevo timonel empiece a dar frutos pronto. La presión no tardará en llegar si los resultados no acompañan, y el duelo contra Antigua GFC será una prueba determinante para medir el rumbo del equipo en el Torneo Apertura 2025.