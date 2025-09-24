La insólita razón por la que Diego Vásquez todavía no podrá dirigir en el futbol de Guatemala

El entrenador Diego Vásquez sorprendió al fútbol centroamericano la semana pasada tras dejar Honduras, donde estuvo varios años dirigiendo, para tomar las riendas de Marquense en Guatemala. Su misión será clara: sacar a los leones de la mala racha que atraviesan en el Torneo Apertura 2025.

ver también Sin piedad: Diego Vásquez tomaría decisiones drásticas en Marquense tras su debut para el olvido

Su arranque, sin embargo, no fue el ideal. El argentino no pudo ser inscrito a tiempo en la Liga Nacional, lo que lo obligó a presenciar desde la tribuna el encuentro ante Municipal, duelo que terminó con una dolorosa goleada en contra por 3-0, dejando en evidencia el difícil panorama que deberá enfrentar.

El estratega fue presentado oficialmente el domingo y desde el lunes comenzó a dirigir los entrenamientos del plantel. Su objetivo inmediato era preparar el partido de la duodécima jornada contra Antigua GFC, que estaba programado para este viernes 26 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Diego Vásquez todavía no podrá debutar en Guatemala

No obstante, la Liga Nacional anunció la reprogramación de dicho compromiso, tras aceptar la solicitud correspondiente. De esta manera, el encuentro entre Marquense y los aguacateros se disputará hasta el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada, retrasando así el debut oficial de Vásquez en el banquillo.

Con esta modificación, el primer partido en el que el técnico argentino estará al frente de su equipo será el próximo 5 de octubre, cuando Marquense visite a Achuapa a partir de las 15:00 horas, correspondiente a la decimotercera jornada del certamen.

Publicidad

ver también ¡Se confirman los primeros despidos! Diego Vásquez pasa la escoba tras ser contratado por Marquense

La expectativa en San Marcos es alta. Los aficionados esperan que la experiencia de Diego Vásquez pueda traducirse en resultados positivos lo más pronto posible y que su debut oficial sirva para sumar los primeros puntos de una etapa que se vislumbra como un gran desafío.