Municipal en alerta: Mario Acevedo podría tener un duro revés en una parte importante del Apertura 2025

El entrenador de los rojos tendrá que hacer cambios obligatorios en su lucha por seguir en el liderato.

javier pineda

Por Javier Pineda

Mario Acevedo tendrá unos días agitados en Municipal
Mario Acevedo tendrá unos días agitados en Municipal

Municipal sigue demostrando por qué es el equipo más sólido del Torneo Apertura 2025. Los Rojos no solo consiguieron una nueva victoria, esta vez por 3-0 ante los Leones, sino que además cerraron la primera vuelta de la Fase de Clasificación como el mejor equipo y único invicto tras 11 jornadas. Sin embargo, no todo fue celebración en El Trébol, ya que el defensor costarricense José Mena encendió las alarmas tras salir lesionado.

Toda Guatemala en alerta: el problema de El Trébol con Concacaf que aún no tiene solución y mantiene en vilo a Luis Fernando Tena

El zaguero tico tuvo que abandonar el campo en la segunda parte después de un fuerte golpe en el hombro izquierdo, lo que preocupó al cuerpo técnico encabezado por Mario Acevedo. No obstante, el propio futbolista llevó tranquilidad al afirmar que se encuentra bien. “Solo tengo un golpe, estoy bien. Si salí fue nada más por precaución, pero no es nada grave”, declaró Mena tras el encuentro.

Pese a la calma que transmitió el defensor, en el club no bajan la guardia. El cuerpo médico continuará evaluando su estado en las próximas horas, ya que existe la posibilidad de que el golpe también haya afectado la clavícula, lo que sería una complicación mayor en este momento del campeonato.

Municipal se quedará con plantel reducido

El triunfo ante los Leones reafirmó a Municipal como líder absoluto con 23 puntos, en un arranque de torneo en el que no conoce la derrota y que lo tiene como el gran favorito rumbo a la fase final. Sin embargo, Acevedo deberá afrontar un nuevo reto, pues no solo podría quedarse sin Mena, sino que también tendrá múltiples bajas por convocatoria a Selección Nacional.

A partir de mañana, jugadores como Kenderson Navarro, José Morales, Rudy Muñoz, Jonathan Franco, Nicolás Samayoa, Pedro Altán y Rodrigo Saravia se unirán a la Selección de Guatemala, lo que reducirá considerablemente la plantilla disponible para los entrenamientos de la semana.

“Nada oficial”: Luis Fernando Tena conoció la postura de Municipal sobre usar el estadio de El Trébol

El próximo desafío de los Escarlatas será ante Deportivo Achuapa en la Fecha 12, un partido clave para mantener el invicto y seguir en la cima del campeonato. Todo apunta a que la profundidad del plantel será puesta a prueba, y la evolución de José Mena será un tema a seguir muy de cerca.

