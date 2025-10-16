Se encienden las alarmas: Municipal brinda noticia que llena de preocupación a Luis Fernando Tena

La Selección de Guatemala dio un paso clave en su camino hacia la Copa del Mundo 2026 tras empatar ante Surinam y vencer a El Salvador, resultados que mantienen vivo el sueño de millones de chapines. Sin embargo, el ambiente de optimismo se vio parcialmente ensombrecido por las recientes noticias que llegan desde los clubes, justo cuando el técnico Luis Fernando Tena ya prepara la estrategia para los compromisos de la Fecha FIFA de noviembre, donde se jugarán partidos decisivos ante Panamá y Surinam.

El estratega mexicano ya tenía una preocupación confirmada: la suspensión de Nicolás Samayoa, uno de los pilares defensivos del combinado nacional, quien no podrá participar frente a los canaleros. Y ahora, un nuevo contratiempo se suma a la lista. Durante los entrenamientos con Municipal, el delantero Rudy Muñoz presentó una lesión muscular, lo que encendió las alarmas en el entorno de la bicolor.

De acuerdo con el reporte médico emitido por el club escarlata, Muñoz sufrió un desgarro muscular grado uno en el aductor mayor del muslo derecho, una dolencia que lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente dos semanas. El futbolista ya inició un proceso de terapia de recuperación y, aunque el pronóstico es favorable, su estado físico será monitoreado de cerca para evitar complicaciones de última hora.

Por el momento, el panorama no representa un peligro directo para su participación en los encuentros de noviembre, pero el cuerpo técnico de la Selección no quiere dejar nada al azar.

Guatemala con la mira puesta en Panamá y Surinam

Tena y su equipo seguirán de cerca la evolución del jugador, así como la de los demás elementos que actualmente disputan el Torneo Apertura 2025, con el objetivo de contar con todos en óptimas condiciones para los compromisos que definirán el futuro de Guatemala en la eliminatoria.

Los partidos ante Panamá y Surinam, que se jugarán en el estadio El Trébol, serán determinantes para el destino de la bicolor. Guatemala necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantener viva la ilusión de volver a un Mundial, algo que sería histórico para el fútbol nacional.