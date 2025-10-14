Temor en Panamá: la amenaza de FIFA que alarma a los canaleros rumbo al Mundial 2026

Panamá entera se siente atemorizada por la amenaza de FIFA que encendió las alarmas rumbo a la Copa del Mundo. Corren momentos complicados para los que visten de rojo, y no tienen otra opción que superarlo. Ya se juegan todo.

Uno de los temas que más preocupan a los canaleros es la discriminación, en consideración de lo ocurrido durante el enfrentamiento protagonizado por El Salvador y Surinam. No quieren arriesgarse a sufrir ningún tipo de sanción.

ver también Panamá en alerta: Thomas Christiansen señala el factor que beneficia a Surinam para el partido decisivo contra la Selección

Varios sitios que siguen el día a día de los dirigidos por Thomas Christiansen llamaron a la reflexión. Así fue el caso de Meketrefes del Deporte, quienes se dieron al trabajo de concientizar a los aficionados sobre el valor del respeto.

“Les exhortamos a mantener un comportamiento ejemplar, para que toda nuestra selección pueda disputar su último partido de la eliminatoria con el aforo al 100%. Si todos colaboramos y actuamos con respeto, no habrá sanciones”, publicaron.

La discriminación, el gran rival a vencer por todos los equipos de la Concacaf

Etienne Vaessen, arquero de Surinam, se refirió a los ataques racistas que sufrió ante El Salvador, mismos por los que Panamá levantó numerosas campañas, y contó que no la pasó nada bien. Lo dejó bien en claro frente a los medios.

“Eso es lo que me gusta, el fútbol. Tienes que hacer feliz a la gente, queremos que la gente sea feliz. En El Salvador lo vimos, no había respeto por nosotros. Espero que los seguidores de Panamá abran sus brazos hacia nosotros y nos respeten, porque también les devolveremos eso”, sentenció Vaessen en la conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

La Selecta recibió una sanción que muchos juzgaron de liviana, debido a que la multa económica no fue significativa, así como tampoco la quita de boletos. No se le descontó puntos a los dirigidos por Hernán Darío Gómez. Fue sorpresivo.

Tweet placeholder

Publicidad

Otras medidas de seguridad para el partido entre Panamá y Surinam camino al Mundial

Habrá 12 puestos de revisión en los accesos al estadio.

Se recomienda no comprar boletos a revendedores.

Todos los fanáticos deben presentar su boleto físico o digital para ingresar.

Prohibido portar fuegos pirotécnicos; habrá sanciones incluso si no se encienden.

El Metro Bus habilitará transporte desde la estación El Crisol (4:00 p.m. a 8:30 p.m.), extendido hasta que salga el último fanático tras el partido.