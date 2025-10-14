Es tendencia:
Temor en Panamá: la amenaza de FIFA que alarma a los canaleros rumbo al Mundial 2026

La Canalera está en vilo ante una de las más recientes amenazas de la casa madre del fútbol mundial.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Panamá entera se siente atemorizada por la amenaza de FIFA que encendió las alarmas rumbo a la Copa del Mundo. Corren momentos complicados para los que visten de rojo, y no tienen otra opción que superarlo. Ya se juegan todo.

Uno de los temas que más preocupan a los canaleros es la discriminación, en consideración de lo ocurrido durante el enfrentamiento protagonizado por El Salvador y Surinam. No quieren arriesgarse a sufrir ningún tipo de sanción.

Varios sitios que siguen el día a día de los dirigidos por Thomas Christiansen llamaron a la reflexión. Así fue el caso de Meketrefes del Deporte, quienes se dieron al trabajo de concientizar a los aficionados sobre el valor del respeto.

“Les exhortamos a mantener un comportamiento ejemplar, para que toda nuestra selección pueda disputar su último partido de la eliminatoria con el aforo al 100%. Si todos colaboramos y actuamos con respeto, no habrá sanciones”, publicaron.

La discriminación, el gran rival a vencer por todos los equipos de la Concacaf

Etienne Vaessen, arquero de Surinam, se refirió a los ataques racistas que sufrió ante El Salvador, mismos por los que Panamá levantó numerosas campañas, y contó que no la pasó nada bien. Lo dejó bien en claro frente a los medios.

“Eso es lo que me gusta, el fútbol. Tienes que hacer feliz a la gente, queremos que la gente sea feliz. En El Salvador lo vimos, no había respeto por nosotros. Espero que los seguidores de Panamá abran sus brazos hacia nosotros y nos respeten, porque también les devolveremos eso”, sentenció Vaessen en la conferencia de prensa.

La Selecta recibió una sanción que muchos juzgaron de liviana, debido a que la multa económica no fue significativa, así como tampoco la quita de boletos. No se le descontó puntos a los dirigidos por Hernán Darío Gómez. Fue sorpresivo.

Otras medidas de seguridad para el partido entre Panamá y Surinam camino al Mundial

  • Habrá 12 puestos de revisión en los accesos al estadio.
  • Se recomienda no comprar boletos a revendedores.
  • Todos los fanáticos deben presentar su boleto físico o digital para ingresar.
  • Prohibido portar fuegos pirotécnicos; habrá sanciones incluso si no se encienden.
  • El Metro Bus habilitará transporte desde la estación El Crisol (4:00 p.m. a 8:30 p.m.), extendido hasta que salga el último fanático tras el partido.

