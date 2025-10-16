Es tendencia:
“Demanda ante la FIFA”: confirman la noticia que golpea a El Salvador luego de quedar con un pie fuera del Mundial 2026

La Selecta corre peligro si el accionar de FESFUT no es rápido y certero.

Por Juan Cruz Russo

El Salvador sufre por una demanda ante la FIFA que lo aleja del Mundial 2026.
El Salvador se encuentra con un pie fuera de las Eliminatorias al Mundial 2026, luego de caer ante Guatemala. Mientras las complicaciones crecen, el mismísimo Hernán Darío Gómez destaca que la situación actual ni se acerca a ser un fracaso.

“No es un fracaso nuestro. El fracaso viene de mucho antes. Nosotros vinimos a iniciar un trabajo que apenas comienza. Si no hubiéramos hecho progresos, la gente no habría llenado el estadio”, explicó Bolillo en conferencia de prensa.

Fernando Palomo necesitó sólo cuatro palabras para sentenciar el futuro de El Salvador fuera del Mundial 2026 tras la derrota con Guatemala

La crisis estructural que destaca Gómez se ve también en el deporte doméstico, claro está. Ahora, una importante denuncia ante la FIFA para Zacatecoluca podría sumar problemas a la Federación Salvadoreña de Fútbol en un momento clave.

En caso de que Los Viroleños no arregle rápido sus cuestiones y la FESFUT no preste la atención necesaria al caso, la tediosa intervención de la casa madre del fútbol mundial podría generar la eliminación directa de la Selección Nacional.

“Demanda ante la FIFA”: El Salvador suma una nueva denuncia que lo deja expuesto a otra sanción que pocos esperaban

El Salvador tambalea: la denuncia ante FIFA que pone el Mundial 2026 en peligro

Según Rodrigo Velis, el delantero paraguayo José Cabañas presentó la demanda formal en la Federación Internacional contra la dirigencia de su ex equipo. Esta es por incumplimiento de contrato. Incluye nueve cuotas salariales y dos vuelos.

El reclamo de Cabañas suma un total de 13 mil dólares. El futbolista fue separado del equipo y desalojado de su vivienda por los directivos. Avisó que no renunciará a ninguna de las cuotas pendientes, y que el proceso legal se encuentra iniciado.

Tweet placeholder

“Tenía que cobrar nueve sueldos, me querían dar apenas dos meses. Además, pagué mis vuelos para venir y nunca me devolvieron ese dinero. El contrato se terminó por justa causa. Me tenían apartado, no me dejaban jugar y había muchas cosas en mi contra. Me dijeron que si no firmaba tenía 24 horas para dejar la casa”, sentenció.

