La Selección de Guatemala se juega una doble fecha de Eliminatorias más que importante en el mes de octubre. Tendrá la difícil misión de jugar dos partidos en condición de visitante de manera consecutiva. Irá a Surinam y luego visitará El Salvador para la cuarta jornada.

En la previa de estos cruces importantes, Luis Fernando Tena recibió el mensaje de uno de sus porteros para hacerse de la titularidad. Kenderson Navarro fue quien se postuló para defender la valla del seleccionado chapín.

Luego de la victoria de Municipal ante Marquense, Navarro habló sobre la Azul y Blanco y se mostró entusiasmado con ser titular: “Estoy mejorando día a día para poder sumar ahí y dios quiera poder tener una titularidad con la selección. Por eso trabajo siempre desde el primer entreno que tengo en la semana, no solo en los partidos”.

Estas palabras del portero clave en la última Copa Oro llegan en un momento en el que Nicholas Hagen no tiene minutos con su equipo. En lo que va del 2025, el guardameta titular para Tena apenas disputó cinco partidos. Su última aparición se dio el pasado 17 de agosto con el equipo B del Columbus Crew.

La decisión de Luis Fernando Tena que podría ilusionar a Kenderson Navarro con ser titular en Guatemala

Además del momento de Hagen sin jugar, hay que tener en cuenta que Luis Fernando Tena tomó la decisión de sacar de la convocatoria a Fredy Pérez. El portero de Comunicaciones no está jugando por decisión de Roberto Hernández. Por eso, el técnico de la Bicolor no lo llamó en esta ventana de octubre.

Este mensaje de Tena de sacar a uno que no juega en su equipo podría ilusionar a Kenderson Navarro con volver a la titularidad. De todas maneras, hay que destacar que Nicholas Hagen es uno de los líderes del seleccionado chapín. Por este motivo, resulta difícil que el guardameta de los Rojos pueda iniciar en la fecha de octubre.