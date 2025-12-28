El Club Sport Herediano se prepara para volver a ser protagonista en la Liga Promérica. El equipo florense no pudo defender el bicampeonato, ya que quedó eliminado en la fase regular. Para volver a la cima, ya realizó varios movimientos en la planilla.

Por eso, el club rojiamarillo anunció a José Giacone como su nuevo entrenador y también confirmó la llegada del primer refuerzo Keysher Fuller. No obstante, no será el único fichaje que tendrá el Team en este mercado que iniciará oficialmente en enero.

El fichaje extranjero que suma Jafet Soto para Herediano

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, José Tepa González volverá a Herediano para formar parte del Torneo Clausura 2026. El mexicano que estaba en Atlético San Luis se pondrá nuevamente la camiseta rojiamarilla casi ocho meses después.

El delantero azteca no tuvo minutos prácticamente desde que salió de Herediano en el pasado mercado. Tras regresar a San Luis, apenas sumó ocho minutos en dos partidos de la Liga MX. Ingresó a los 83′ contra Monterrey y a los 89′ frente a Necaxa.

Llega al cuadro florense con muy poco ritmo, el cual deberá recuperar para ganarse la titularidad. Si bien el periodista mencionado confirmó su vuelta, también explicó que “están definiendo los últimos detalles” con el equipo mexicano para anunciar su regreso oficialmente.

A la llegada del Tepa González, Herediano podría sumarle la contratación de otro delantero como Fernando Lesme. Jafet Soto ya tiene un acuerdo con Fernando Lesme, pero resta definir si será fichaje en este Clausura 2026 o si definitivamente estará para la próxima temporada.