La Selección de Guatemala se prepara para afrontar dos partidos muy importantes en octubre pensando en el Mundial 2026. Por la tercera y cuarta fecha del Grupo A de las Eliminatorias, visitará a Surinam y El Salvador, respectivamente.

Con el objetivo de entrar en la historia de los mundiales por primera vez, Luis Fernando Tena comenzó este lunes 22 de septiembre un nuevo microciclo con los futbolistas de la Liga Nacional. Llamó a 18 jugadores que estarán concentrados hasta el 15 de octubre y que luego tendrá la incorporación de los legionarios.

Luis Fernando Tena comienza el microciclo de Guatemala con dos resentidos

Entre los jugadores locales, hay dos que no iniciarán el microciclo con total normalidad. Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, José Morales y José Chema Rosales están resentidos físicamente, por lo que no trabajarán a la par del grupo.

Ambos serán revisados por el cuerpo médico de Guatemala. Padecen problemas musculares. A pesar de esta mala noticia, la presencia de los dos seleccionados no correría peligro en las Eliminatorias, teniendo en cuenta que faltan tres semanas para los encuentros de octubre.

Chema Rosales ni siquiera fue convocado el último fin de semana en la derrota de Antigua GFC ante Malacateco por 3-1. Lo mismo ocurrió con el Caballo Morales, que no fue parte de la nómina de Municipal contra Marquense.

Los convocados por Luis Fernando Tena para el microciclo de Guatemala

La Selección de Guatemala se concentrará en el Centro de Alto Rendimiento que dispone la Federación. A la espera de los legionarios, tendrá la presencia de los siguientes 18 jugadores locales.

