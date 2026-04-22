No solo es Ecuador: Guatemala confirma amistoso ante Selección Mundialista de la UEFA

La Selección de Guatemala continúa afinando detalles de cara a sus próximos desafíos internacionales y ya tiene confirmado un nuevo examen de alto nivel. La Federación de Fútbol de Guatemala oficializó el tercer amistoso del 2026, en el que la bicolor se medirá ante República Checa, un rival mundialista que pondrá a prueba el crecimiento del equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

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El compromiso se disputará el jueves 4 de junio a las 18:00 horas, en el Sports Illustrated Stadium, conocido también como el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este escenario será testigo de un duelo que promete intensidad y que servirá como termómetro real para medir el nivel competitivo del combinado chapín.

Otro rival mundialista para Guatemala

La República Checa llega a este enfrentamiento con credenciales importantes, luego de clasificar a la Copa del Mundo 2026 a través del repechaje europeo, donde superó a selecciones como Irlanda y Dinamarca. Su presencia en la justa mundialista la convierte en un adversario exigente, ideal para evaluar el rendimiento de Guatemala.

Además, los checos formarán parte del Grupo A del Mundial, donde compartirán sector con Sudáfrica, Corea del Sur y México. Precisamente, el cruce ante el combinado mexicano habría influido en su interés por enfrentar a Guatemala, considerando las similitudes regionales dentro de la Concacaf.

Por su parte, la bicolor no se detiene y ya tiene en agenda otros compromisos amistosos de gran nivel. Se espera que en los próximos días se confirmen los duelos ante Ecuador y Austria, lo que marcaría una intensa gira internacional en junio con rivales de distintas confederaciones.

El equipo de Luis Fernando Tena busca dejar atrás los resultados irregulares que ha tenido en este 2026. En enero empató 0-0 ante un conjunto alterno de Canadá, pero en marzo sufrió una dura goleada de 7-0 frente a Argelia, un resultado que dejó muchas dudas y obligó a replantear varios aspectos tácticos.

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Este nuevo amistoso ante República Checa representa mucho más que un simple fogueo: es una oportunidad para recuperar confianza, corregir errores y demostrar que Guatemala puede competir ante selecciones de élite. La cuenta regresiva ya comenzó y la bicolor está ante un reto que puede marcar su rumbo en el corto plazo.