Alerta máxima en Guatemala: Luis Fernando Tena sufre por dos figuras que podrían perderse el duelo ante Panamá rumbo al Mundial 2026

Luis Fernando Tena ultima detalles en la plantilla de Guatemala para afrontar los últimos dos compromisos correspondientes a las Eliminatorias al Mundial 2026, en su última fase. A dos triunfos de hacer historia, la expectativa se agiganta.

A su vez, crece la presión. El Grupo A de Concacaf no es para nada simple, aún los cuatro participantes cuentan con chances de acceder al boleto directo. Cada movimiento será elemental para clasificar directamente a la Copa del Mundo.

Para su lamento, Tena podría sufrir algunas bajas sensibles para enfrentarse tanto a Panamá como a Surinam. Los partidos del 13 y el 18 de noviembre se darán en el Estadio Manuel Felipe Carrera, aunque con complicaciones para el entrenador.

Luis Fernando Tena lo sabe: Guatemala podría sufrir las bajas de Pinto y Rudy Muñoz

Según informó el periodista Juan Quinto a través de Tigo Sports, Rudy Muñoz y Juan Carlos Pinto trabajan de manera diferenciada al resto de los futbolistas que fueron citados los Luis Fernando Tena. No se encontrarían al 100% físicamente.

No son ausencias confirmadas. Se sabe que Tena los esperará hasta el final, más si se tiene en cuenta la ausencia de Nicolás Samayoa por suspensión. El defensa acumuló más tarjetas amarillas de las permitidas. No será de la partida obligado.

Guatemala ocupa el tercer lugar del Grupo A, liderado por Surinam. Aparece su par de Panamá como escolta, mientras que El Salvador le da cierre al cuarteto aún sin victorias. Como se mencionó anteriormente, todos tienen posibilidades.

