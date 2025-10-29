Aníbal Godoy le dice a El Salvador y Guatemala lo que todo Panamá piensa camino al Mundial 2026: “Estamos adentro”

Aníbal Godoy se prepara junto al resto de la plantilla de Panamá para afrontar lo que resta de las Eliminatorias al Mundial 2026. Solamente quedan dos partidos que los separan del gran sueño. Quieren volver a una máxima cita tras ocho años.

La Canalera hace las veces de escolta en el Grupo A, con los mismos puntos que Surinam pero menos goles a favor. Guatemala continúa en el conteo, mientras El Salvador cierra el cuarteto y es el único equipo que no depende de si mismo.

Por eso mismo, Godoy fue claro en su mensaje. No dudó en advertir tanto a sus pares guatemaltecos como a sus colegas salvadoreños, sin eximir del mensaje a los representantes surinameses. Están decididos e irán a por todo en la cancha.

Aníbal Godoy advierte a Guatemala y El Salvador camino al Mundial 2026

Durante una entrevista para Tigo Sports, con calma, Aníbal Godoy dejó una clara advertencia para los demás integrantes de la división. Dos triunfos separan a los dirigidos por Thomas Christiansen de cumplir otro gran objetivo. Lo intentarán

“Lo bueno de aquí, de estas eliminatorias, es que dependemos de nosotros, de ganar en Guatemala y de ganar en Panamá. En las eliminatorias anteriores o en las del 2018 dependíamos de muchísimos resultados. En 2018, gracias a Dios, se alinearon los planetas y pudimos ir al mundial con la victoria en Panamá“, dijo.

“Aquí dependemos de nosotros, es lo importante. Por más que la diferencia sea de un solo gol, nosotros sabemos que, si ganamos allá en Guatemala y ganamos en Panamá, estamos adentro. Primero Dios. Creo que esa es la parte linda, la parte importante de nosotros como jugadores. Dependemos de nosotros mismos”, contó.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de Panamá en la fase final de Concacaf