“Eso está definido”: Erick Lonnis confirma el nuevo refuerzo de Saprissa para 2026 en medio de las finales

El Deportivo Saprissa sigue moviendo sus piezas de cara al 2026 y Erick Lonnis confirmó la primera incorporación.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Erick Lonnis confirmó el primer refuerzo en Saprissa para 2026
La directiva del Deportivo Saprissa busca evitar repetir errores del pasado en el mercado de fichajes y, con la mira puesta en un 2026 altamente exigente, Erick Lonnis ya trabaja de forma anticipada para fortalecer el plantel morado.

En ese contexto, la dirigencia se mueve con decisión para atender las solicitudes del entrenador Vladimir Quesada, apostando por una planificación más sólida y coherente que permita al club competir al máximo nivel y cumplir con los objetivos.

Saprissa también se prepara para enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense en la final del Torneo Apertura 2025 en una nueva edición del clásico nacional y sobre este contexto, las novedades siguen llegando desde las oficinas de la directiva.

¿Cuál es el primer refuerzo de Saprissa para 2026?

Erick Lonnis, integrante del comité deportivo de Saprissa, confirmó que como es habitual cada año, el club realizará ajustes en la planilla de cara a la próxima temporada. En ese proceso, ya hay una incorporación definida, ya que Rachid Chirino regresará al equipo morado.

“Hemos venido hablando de quiénes van a finiquitar contrato en diciembre o en mayo, y cada cosa en su momento. Pero Rachid Chirino regresa a Saprissa, ya eso está definido y vuelve al equipo“, afirmó Erick Lonnis para La Nación.

Rachid Chirino hará realidad uno de sus grandes sueños tras ser campeón con San Carlos | La Nación
Rachid Chirino – San Carlos
Los registros de Rachid Chirino en San Carlos

Con San Carlos esta temporada, Rachid Chirino disputó 18 partidos en el torneo de Apertura 2025 de la Primera División. Durante ese lapso, el atacante aportó 5 goles y 3 asistencias.

Recordemos también que la ficha de Rachid Chirino pertenece al Deportivo Saprissa, club con el que mantiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027.

Otros casos en Saprissa

De cara a la próxima temporada, Saprissa analiza varios casos de jugadores que podrían volver tras finalizar sus préstamos. En la lista aparecen Yoserth Hernández y Douglas Sequeira, quienes militan en Sporting e interrumpen su préstamo antes de tiempo, además de Luis Paradela, cuyo futuro aún está por definirse.

También figura Fabricio Alemán, aunque su cesión con Pérez Zeledón se extiende hasta junio del próximo año, mientras que la situación de Kliver Gómez se encuentra en proceso de negociación.

