Luis Fernando Tena lo define: Guatemala tendría listo el regreso más pedido para jugar contra Panamá y Surinam por un lugar en el Mundial 2026

Guatemala se jugará una parada difícil en la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo está a dos triunfos de lograr una clasificación histórica, por eso necesita a su plantilla en forma óptima para sacar los mejores resultados.

La Bicolor ocupa el tercer lugar del Grupo A de Concacaf, liderado por Surinam y con Panamá como escolta. El Salvador le da cierre al cuarteto, por lo que castiga fuertemente las esperanzas de sus aficionados. Se vienen dos juegos definitorios.

Por eso mismo, Luis Fernando Tena trabaja duramente. Observa con atención los movimientos que realizan todos sus futbolistas, como lo hace con el mismísimo Nathaniel Méndez-Laing. Parece que será tenido en cuenta para noviembre.

Luis Fernando Tena analiza el regreso de Nathaniel Méndez-Laing para las Eliminatorias

Según la información que proporcionó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, es casi un hecho que Nathaniel Méndez-Laing estará en la convocatoria de Guatemala para la ventana clasificatoria de noviembre.

Semanas atrás, Luis Fernando Tena brindó una conferencia de prensa y explicó por qué lo había marginado de las convocatorias. Méndez-Laing fue parte de la lista de septiembre, pero no así para la de octubre. Se ausentó para esos juegos.

“Fue decisión mía, asumo la responsabilidad. Ya le avisé a Nathaniel con bastante tiempo de anticipación”, explicó Tena durante la conferencia de prensa previa a la tercera jornada de estas Eliminatorias al Mundial 2026. No dio mayores detalles.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de la Selección de Guatemala en fase final

Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.