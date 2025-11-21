Sale a la luz la verdad sobre la limpieza de Nathaniel Méndez-Laing de Guatemala y Luis Fernando Tena quedó expuesto: “No cayó bien”

Guatemala no participará de la próxima Copa del Mundo. Los resultados de la fase final no fueron los deseados, por lo que no alcanzaron el objetivo. Con esta etapa terminada, algunas críticas cayeron sobre decisiones desencadenantes.

La Bicolor quedó en el tercer puesto del Grupo A, detrás del líder Panamá que se clasificó a la máxima cita y del escolta Surinam que jugará el repechaje. En tanto, El Salvador finalizó en la última posición de este disputado cuarteto de Concacaf.

ver también Mensaje de Méndez-Laing: la figura chapina le habla a Guatemala tras ser borrado por Luis Fernando Tena rumbo al Mundial 2026

Uno de los apuntados por el fracaso fue Luis Fernando Tena. Pese a que tiene las cosas encaminadas para renovar su contrato con la FFG, algunos de los fanáticos criticaron sus determinaciones. Entre ellas, dejar fuera a Nathaniel Méndez-Laing.

Luis Fernando Tena habría tenido un roce con Nathaniel Méndez-Laing por una actitud

El descontento fue casi generalizado por la ausencia de Nathaniel Méndez-Laing en las ventanas de octubre y noviembre, aunque jamás se conoció si ocurrió algo que desencadenó en su salida. Luis Fernando Tena desmintió los problemas.

“Creo que en octubre hubo un roce, la primera vez que no fue convocado. Yo creo que en octubre algo se rompió. Hubo alguna postura del jugador que en el cuerpo técnico no cayó bien”, reveló Matías Orci durante el último Boicot Podcast.

Luis Fernando Tena aclara por qué no convocó a Nathaniel Méndez-Laing a Guatemala

Luis Fernando Tena no dudó en responder por Nathaniel Méndez-Laing cuando le consultaron por el delantero en una rueda de periodistas. Explicó claramente que la decisión se debía a motivos estrictamente futbolísticos, sin ninguna pelea.

Publicidad

Publicidad

“Sobre Nathaniel, es una decisión mía que yo tomé desde la vez pasada y me hago responsable. Considero que hay futbolistas más idóneos para estas circunstancias”, había dicho Tena durante la conferencia de prensa previa al juego con Panamá.