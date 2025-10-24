Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Luis Fernando Tena festeja una noticia que llega desde Antigua GFC

El entrenador tuvo momentos de angustia en los últimos días.

javier pineda

Por Javier Pineda

El entrenador recibe una gran noticia para las eliminatorias
© FedefutEl entrenador recibe una gran noticia para las eliminatorias

La Selección Nacional de Guatemala recibió una gran noticia este viernes tras confirmarse que Óscar Santis se recuperó satisfactoriamente de la lesión en el tobillo derecho que sufrió la semana pasada durante el partido entre Antigua GFC y Mictlán. El delantero había encendido las alarmas luego de una fuerte entrada de un rival, que lo dejó con evidentes muestras de dolor, aunque logró continuar en el juego e incluso anotó un gol.

Ingreso millonario: El dinero que la Fedefut espera recibir en los próximos partidos de Guatemala de la Eliminatoria Mundialista

ver también

Ingreso millonario: El dinero que la Fedefut espera recibir en los próximos partidos de Guatemala de la Eliminatoria Mundialista

Durante los días posteriores, el cuerpo médico de Antigua mantuvo al atacante bajo observación constante debido a la inflamación y el dolor persistente. Sin embargo, tras superar las molestias, el entrenador Mauricio Tapia incluyó su nombre en la convocatoria para el duelo ante Aurora, confirmando su total recuperación y devolviendo la calma tanto al club colonial como a la Bicolor.

La presencia del veloz atacante representa un alivio importante para Antigua, que busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo local. Santis es una de las figuras ofensivas más determinantes del conjunto panzaverde, y se espera que vuelva al once titular para liderar el ataque en busca de los tres puntos ante los militares.

Un respiro en la Selección de Guatemala

En el ámbito de selecciones, la recuperación del jugador también fue recibida con optimismo por parte de Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico, quienes ven en él una pieza clave para los duelos eliminatorios de noviembre ante Panamá y Surinam, encuentros decisivos rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El susto con Santis había generado preocupación en la interna de la Selección de Guatemala, ya que el delantero se ha consolidado como uno de los jugadores más influyentes del proceso mundialista. Su capacidad de desequilibrio, velocidad y olfato goleador lo convierten en un elemento indispensable en el esquema de Tena.

Guatemala recibe la noticia de un proyecto ambicioso para tener a disposición un nuevo estadio

ver también

Guatemala recibe la noticia de un proyecto ambicioso para tener a disposición un nuevo estadio

Con su regreso a las canchas, Santis no solo refuerza a Antigua, sino que también devuelve la confianza al entorno de la azul y blanco, que afrontará el cierre de las eliminatorias con el objetivo de conseguir una clasificación histórica al Mundial 2026.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala recibe la noticia de un proyecto ambicioso para tener a disposición un nuevo estadio
Guatemala

Guatemala recibe la noticia de un proyecto ambicioso para tener a disposición un nuevo estadio

El dinero que la Fedefut espera recibir en los próximos partidos de Guatemala de la Eliminatoria
Guatemala

El dinero que la Fedefut espera recibir en los próximos partidos de Guatemala de la Eliminatoria

Panamá calienta a Guatemala: "No aguantan la presión"
Guatemala

Panamá calienta a Guatemala: "No aguantan la presión"

Puso la firma: Alajuelense se adelanta al mercado con un movimiento que celebra Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Puso la firma: Alajuelense se adelanta al mercado con un movimiento que celebra Machillo Ramírez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo