En Guatemala no lo creen: la respuesta de Nathaniel Méndez-Laing que expone a Luis Fernando Tena tras quedarse fuera del Mundial 2026

Guatemala se quedó sin posibilidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo tras caer ante Panamá por 3-2. A falta de una jornada por disputar, los fanáticos sufrieron un golpe más en su historia. Sus sueños quedaron totalmente rotos.

Luis Fernando Tena quedó en el ojo de la tormenta, pese a que las autoridades de la FFG buscan extender su ciclo. El entrenador fue sumamente cuestionado por los fanáticos respecto a varias de las decisiones que tomó para estos juegos.

Entre las determinaciones más importantes de Tena, se encuentra la ausencia de Nathaniel Méndez-Laing. El descontento de la fanaticada se hizo notar durante las horas posteriores a las últimas dos convocatorias. El delantero ya le respondió.

ver también Guatemala le pone una condición a Luis Fernando Tena para seguir en la Selección que podría cambiarlo todo: “Hay que ver si acepta”

Nathaniel Méndez-Laing le responde a Luis Fernando Tena tras dejarlo fuera

Nathaniel Méndez-Laing marcó por segunda jornada consecutiva para el MK Dons de Inglaterra. Esta vez, lo hizo contra el Salford por una nueva fecha de la League Two. El chapín volvió a ser figura en su equipo durante esta temporada.

Con el más reciente triunfo, dado por 2-0, el equipo de Buckinghamshire se elevó hasta la tercera posición de la tabla general. Solamente dos puntos lo dividen del Swindon Town, puntero del certamen. Se jugaron ya 16 plazos de este certamen.

Méndez-Laing lleva cuatro goles y dos asistencias en 15 presentaciones. Con la Selección Nacional de Guatemala, el atacante acumuló 20 juegos entre los que no pudo marcar ningún tanto. Su retiro es un rumor que toma mucha fuerza.

Publicidad

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en la fase final