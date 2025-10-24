Guatemala recibe la noticia de un proyecto ambicioso para tener a disposición un nuevo estadio

El histórico Estadio Mario Camposeco vivirá una transformación significativa. Este viernes, la Municipalidad de Quetzaltenango presentó oficialmente el proyecto de ampliación del recinto deportivo, con el objetivo de incrementar su capacidad y ofrecer instalaciones más modernas y seguras para la afición de Xelajú MC, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol guatemalteco.

Según el comunicado municipal, el diseño contempla la construcción de nuevos graderíos sobre la 3ra. calle y 14 avenida de la zona 3, lo que permitirá mejorar no solo la cantidad de espectadores que puede recibir el estadio, sino también su funcionalidad general. “El objetivo es brindar un espacio digno para la afición quetzalteca y que el recinto cumpla con los estándares necesarios para albergar eventos de alto nivel”, destacó la entidad edil.

De acuerdo con la información proporcionada por medios locales, se espera que las obras concluyan en 2027, año en el que el estadio podría estar listo para recibir partidos de carácter internacional. Este ambicioso proyecto busca posicionar a Quetzaltenango como una sede deportiva de primer nivel en el país.

Cabe recordar que recientemente Xelajú MC invirtió en la mejora de su infraestructura, incluyendo la renovación del sistema de iluminación artificial, con la esperanza de disputar los encuentros de la Copa Centroamericana de Concacaf en su casa. Sin embargo, el organismo regional no otorgó la autorización debido a que el estadio aún no cumplía con ciertos requisitos técnicos exigidos.

Xelajú en busca del pase a la Final de la Copa Centroamericana

Actualmente, los súper chivos se encuentran disputando las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 ante Real España de Honduras, pero han tenido que ejercer su localía en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la capital guatemalteca.

Con la ejecución de este proyecto, la afición quetzalteca mantiene viva la esperanza de volver a disfrutar los duelos internacionales de su equipo en casa. La modernización del Mario Camposeco representa no solo un avance para Xelajú MC, sino también un impulso al desarrollo deportivo y urbano de Quetzaltenango, reafirmando su lugar como una de las plazas más apasionadas del fútbol nacional.

La Selección de Guatemala celebra la decisión de Xelajú

La remodelación del Mario Camposeco sin duda es una gran noticia para la Selección de Guatemala, porque con esto también tendría una nueva opción para disputar partidos FIFA, tal como lo hace en el estadio Cementos Progreso, El Trébol y El Doroteo Guamuch Flores.