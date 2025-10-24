Ingreso millonario: El dinero que la Fedefut espera recibir en los próximos partidos de Guatemala de la Eliminatoria Mundialista

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para vivir dos auténticas finales en su camino rumbo al Mundial 2026. Los dirigidos por Luis Fernando Tena enfrentarán a Panamá el 13 de noviembre y a Surinam el 18 del mismo mes, ambos encuentros en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. Con la clasificación histórica al alcance, la Bicolor deberá sumar victorias para asegurar su pase en la última fase de las Eliminatorias Mundialistas.

Actualmente, Guatemala ocupa la tercera posición del Grupo A, que comparte con Panamá, Surinam y El Salvador. La Azul y Blanco suma cinco puntos en cuatro jornadas, producto de dos empates, una victoria y una derrota. Por su parte, Surinam y Panamá lideran con seis unidades, mientras que El Salvador se encuentra en el fondo de la tabla. Los próximos compromisos serán cruciales, ya que cualquier tropiezo podría dejar fuera a la selección guatemalteca de su sueño mundialista.

El pasado 23 de octubre, la Fedefut ofreció una conferencia de prensa en la que presentó los detalles de la venta de boletos y explicó los motivos detrás de los precios. Según la entidad, los costos fueron definidos tras un análisis financiero que busca cubrir los gastos operativos y logísticos de cada encuentro, incluyendo los premios económicos a los jugadores.

Cada futbolista del combinado nacional percibirá USD 3,000 por partido disputado, lo que equivale aproximadamente a Q23,400. En total, con una delegación de 25 jugadores, la federación destinará USD 75,000 (unos Q585,000) por encuentro, un desembolso significativo que forma parte de los compromisos asumidos en esta etapa eliminatoria.

Precios para los partidos en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, quedaron establecidos así:

General Norte: Q500

Preferencia: Q1,200

Tribuna: Q1,700

Preferencia visitante: Q1,200

Se pondrán a disposición 5,200 entradas por partido, distribuidas de la siguiente manera:

General Norte: 2,300 entradas

Preferencia: 2,100 entradas

Tribuna: 600 entradas

Preferencia visitante: 200 entradas

Ingresos estimados por partido

General Norte: 2,300 x Q500 = Q1,150,000

Preferencia: 2,100 x Q1,200 = Q2,520,000

Tribuna: 600 x Q1,700 = Q1,020,000

Preferencia visitante: 200 x Q1,200 = Q240,000

Total estimado por encuentro: Q4,930,000