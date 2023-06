Luis Fernando Tena explica por qué no cuenta con Matan Peleg

La Selección de Guatemala está definiendo los últimos detalles para afrontar la Copa Oro 2023, por lo que ha iniciado a disputar varios partidos de preparación y con esto también se confirmó el listado de convocados, donde sin duda destacó la ausencia del defensor Matan Peleg.

Peleg es uno de los legionarios chapines al militar en el Hapoel Petah Tikva de la segunda división de Israel, a pesar de ser figura para lograr el ascenso, no entra en los planes del técnico Luis Fernando Tena quien no dudó en decir las razones por las que no lo convoca.

“No, él se ha portado bien, quería venir, pero yo confío plenamente en los cuatro laterales que tenemos acá, estoy muy contento, está Aarón Herrera, Steven Robles, Caballito Morales y José Ardón, cumplen bien con los laterales que necesitamos para la Copa Oro. Es una decisión meramente personal y táctica”, dijo el azteca.

Tena fue cuestionado sobre su decisión por parte de los medios de comunicación guatemaltecos, pero el mexicano no dudó en dar su punto de vista y confirmó que tiene a otros cuatro jugadores en los que confía más que en el israelita nacionalizado guatemalteco.

Matan Peleg se nacionalizó hace dos años como chapín, debutó cuando el equipo era dirigido por Amarini Villatoro, pero desde la llegada de Luis Fernando Tena solamente ha entrada en una convocatoria.