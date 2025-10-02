Luis Fernando Tena dará la noticia que tanto espera la afición para la Eliminatoria Mundialista

La Selección de Guatemala continúa con sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), afinando detalles para los compromisos ante Surinam y El Salvador por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, correspondientes a la Fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena busca llegar en las mejores condiciones para dos partidos que serán claves en su camino hacia el Mundial del 2026.

El estratega mexicano prácticamente ya tiene definida la lista de convocados, la cual incluye a 18 jugadores de la Liga Nacional. Sin embargo, todavía quedaba pendiente el anuncio de los legionarios, quienes complementarán la nómina final. En este rubro, se ha confirmado que serán cinco los elementos que militan en el extranjero los que recibirán el llamado.

La gran sorpresa es la ausencia de Nathaniel Mendez-Laing, quien no sería tomado en cuenta por decisión técnica. El futbolista inglés nacionalizado chapín tuvo muy poca participación en la Fecha FIFA de septiembre, cuando apenas sumó 11 minutos en dos partidos y fue suplente sin ingresar en el duelo frente a Panamá. Todo apunta a que Tena ha decidido darle prioridad a otros perfiles para esta ventana internacional.

Los legionarios convocados de Guatemala

Con esta variante, los cinco legionarios convocados serían: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Olger Escobar, Arquímides Ordóñez y Rubio Méndez Rubín. Todos ellos atraviesan buenos momentos en sus respectivos equipos y se espera que aporten jerarquía y experiencia internacional a la bicolor.

La baja de Mendez-Laing refleja que el cuerpo técnico apuesta por jugadores con mayor continuidad y compromiso, especialmente en un calendario donde la exigencia será alta. Tanto Surinam como El Salvador se perfilan como rivales directos en la pelea por avanzar de ronda, por lo que cada detalle en la confección del plantel resulta determinante.

De esta manera, la Selección de Guatemala se acerca al cierre de su preparación con una nómina casi definida y con la expectativa de que la combinación entre talento local y aporte internacional le permita dar un paso importante hacia el gran objetivo: estar presente en la Copa del Mundo 2026.