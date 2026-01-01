Es tendencia:
Jafet Soto redobla la apuesta: el polémico mensaje de Herediano que golpea a Saprissa tras fichar a Randall Leal

El Team no tuvo piedad con Saprissa al presentar a Randall Leal como su nuevo fichaje para el Clausura 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Team no quiso guardarlo.
Este miércoles, antes de la llegada del nuevo año, el Club Sport Herediano anunció la contratación de Randall Leal para disputar el Torneo Clausura 2026. El ex DC United estará ligado al conjunto florense por un período de dos años según informó el Team.

Con esta noticia confirmada, Leal regresa a Costa Rica después de su paso por el Nashville SC y el equipo de Washington. Entre ambos equipos estuvo durante un lapso de cinco años. Anteriormente, había vestido casi dos años la camiseta del Deportivo Saprissa.

Justamente en el Monstruo pidieron por su regreso. El padre de Randall confirmó que el cuerpo técnico quería contar con su hijo para este nuevo año. Además, la afición morada también exigía por su vuelta. Sin embargo, los caminos no se unieron como en 2018.

En medio de este movimiento, Herediano mandó un polémico mensaje al presentar al extremo izquierdo de San José. “Este negocio no va de filtraciones, va de tener capacidad para negociar“, escribió el Team en sus redes sociales.

Con este mensaje, Jafet Soto le pega directo a Saprissa, especialmente con su “capacidad para negociar“, ya que Randall Leal era un futbolista por el que los morados negociaron días atrás a pesar de que Erick Lonnis había negado esta información.

Herediano suma su tercer fichaje para el Clausura 2026

Ya con Randall Leal asegurado, Herediano tiene tres fichajes para volver a ser protagonista en el campeonato nacional. El ex Saprissa se suma a las llegadas de José Tepa González y Keysher Fuller.

