¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena da golpe de autoridad con la convocatoria de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena, entrenador de la Selección de Guatemala, dio a conocer un listado de 18 jugadores que serán tomados en cuenta para los partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, cuando reciba la visita de El Salvador y visite a Panamá por las dos primeras jornadas.

El listado está conformado por jugadores que integran clubes de la Liga Nacional y tal como se esperaba, Tena no iba a tomar en cuenta a Jorge Aparicio y Antonio De Jesús Chucho López que son parte de Xelajú MC, esto a pesar de la presión de los aficionados.

Aparicio y López están viviendo un gran momento con los chivos, pero desde hace varios llamados han estado al margen, aunque ni el técnico y los jugadores han dicho las razones han surgido rumores que hubo diferencias cuando ambos estuvieron por última vez con el equipo.

Luis Fernando Tena llamó a ocho jugadores de Municipal, cinco de Comunicaciones, cuatro del Antigua campeón y uno de Deportivo Malacateco, manteniendo la base de elementos que han estado con el equipo en los últimos encuentros.

Carlos Aguilar, Jonathan Franco, José Morales, Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa, Pedro Altán, Rodrigo Saravia y Rudy Muñoz son los llamados por Municipal, siendo la gran base del equipo.

Darwin Lom, Erick Lemus, Fredy Pérez. José Pinto y Stheven Robles fueron los llamados por Comunicaciones. En el caso de Robles, éste tuvo un golpe esta tarde/noche en el partido ante Marquense. El lunes será evaluado para tenerlo al 100% y no exponerlo durante esta semana de trabajo, la cual no sería muy exigente.

Por Antigua, Luis Fernando Tena convocó, por el momento, a José Ardón, José Rosales, Óscar Santis y Oscar Castellanos. Por último, Kevin Ramírez, del Deportivo Malacateco es el otro de los llamados por Tena.