El Fantasma Figueroa recibe fuerte golpe al quedarse sin otra figura de Comunicaciones para su visita a Xelajú

Marco Domínguez no será parte de la convocatoria de Comunicaciones para el duelo ante Xelajú MC, correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, luego de recibir una tarjeta roja al finalizar el partido frente a Antigua GFC en el estadio Pensativo.

Según detalla el reporte arbitral, el experimentado futbolista fue expulsado tras insultar a un miembro de la cuarteta arbitral, utilizando una expresión considerada ofensiva, lo que derivó en la sanción disciplinaria impuesta por el árbitro central una vez concluido el encuentro.

La suspensión de Marco Domínguez será únicamente por un partido, por lo que el mediocampista podrá reintegrarse a las convocatorias en el compromiso ante Deportivo Marquense, cuando los Albos jueguen como locales el sábado 7 de febrero.

Comunicaciones suma más bajas

Esta ausencia se suma a una lista de bajas sensibles que arrastra el conjunto crema en el arranque del campeonato. Rafael Morales, José Contreras y José Corena continúan fuera de competencia debido a lesiones, sin haber tenido minutos en lo que va del torneo.

Pese a las ausencias, Comunicaciones completó su entrenamiento matutino este viernes y posteriormente emprendió el viaje a Quetzaltenango, enfocado en preparar un partido clave ante uno de los rivales tradicionales del fútbol guatemalteco.

El duelo ante los Súper Chivos se disputará este sábado a las 19:00 horas en el estadio Mario Camposeco, donde el equipo dirigido por los cremas buscará sumar puntos importantes y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Clausura 2026, aun sin una de sus piezas habituales en el mediocampo.